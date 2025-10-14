為何長榮空服員不敢請假？同行曝「懲罰機制」：做22年沒請過一天

長榮航空一名34歲空服員，因執勤時身體不適，返台後病情急轉直下，最終不幸離世。對此，一名網友好奇，為什麼身體不適不能請假，好奇在航空業請假會怎樣？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期看到長榮空服員病逝的消息，讓他相當好奇「長榮請假會怎樣？而且長榮蠻厲害的，感覺那些空服員都不太敢說」，引來不少航空業人士留言揭露內幕。

貼文一出後，不少網友表示「只要請假就扣點，影響升等跟給爛班，因此沒人敢請假」、「比你晚進公司四年的學弟妹因為沒請假，而比你早升遷，公司也不避諱告訴你，他們現在就是看出缺勤升遷，完全不看你個人表現或資歷，試問是你，你還敢請嗎？」、「有處罰班表，只能無限的飛短班跟待命，一個月，有半個月都在待命，待命後面接你的假日，讓你根本無法安排假日的任何行程，因為你不知道會不會被抓」、「我飛25年退休，除了睡過頭遲到兩次之外，我連續22年沒請過一天假…我身體很好嗎？不，我忍」、「請假太多，會從課長開始約談」。

不過，也有網友回應「我的親戚也是長榮空姐，但之前她媽媽生病，我看她一直請假都沒事欸，還是因為她是老鳥？服勤20年了」、「有時候是上班前覺得身體還撐得住，沒有很嚴重，但地面跟飛機上的環境不一樣，有壓力、空氣稀薄、溫度偏冷的狀況，身體負荷更大，才發現扛不住」。

長榮航空孫姓空服員從米蘭服勤返國後身體不適入院，本月10日病逝，引發外界質疑有過勞情形。根據桃園市勞動局初步調查，表示孫員服勤尚符勞基法，長榮也未拒絕空服員請假，但部分假別確實會影響個人考績，將進一步訪談協調。

針對此事，長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，目前正在調查、釐清相關情形，後續也會盡全力協助家屬處理相關事宜。