長榮空服員之死⋯醫曝史迪爾氏症死亡率達3成 日夜顛倒恐釀免疫不佳

一名34歲長榮空服員在航班上發生不適，返台後16日身亡，疑罹患自體免疫疾病「史迪爾氏症」。新光醫院免疫風濕科主治醫師黎子豪說，史迪爾氏症沒有明顯的高風險族群，多是偶發性，且與免疫刺激有關，據現有研究顯示，致死率約1至3成，而生活作息日夜顛倒，恐致免疫不穩定，建議民眾應盡量調整生活作息，並做好壓力調適。

黎子豪說，史迪爾氏症的症狀表現，包括攝氏39度以上高燒，持續一周以上，且發燒期間合併關節疼痛、皮膚出疹，以及喉嚨痛、淋巴結腫大等情形，病人通常因發燒住院，臨床醫師卻查不出感染原因，使用抗生素治療效果也不佳，此時需抽血排除是其他疾病導致，如確診為史迪爾氏症，即時用抗發炎藥物治療，病人可存活並持續在門診追蹤。

史迪爾史症無明顯好發族群，年輕、高齡長者都可能罹病，且男女病人比率差異不大。黎子豪說，據目前研究，史迪爾史症與遺傳、性別、特定職業均無顯著關聯，其疾病本質是發炎，如控制不慎，出現併發症，死亡率可達一至三成，建議病友、民眾及有免疫疾病史者，如出現發炎情況，應就醫檢查，同時維持良好生活作息，別讓自己太過操勞。

外界關注，空服員工作壓力大，日夜顛倒是否為致病關鍵？黎子豪表示，身體處在長期日夜顛倒、長時間壓力情況下，確實容易導致免疫系統不佳，建議民眾應盡量讓生活型態、日夜輪序穩定，免疫統會比較健康，若高燒不退時，應至大醫院詳細檢查，若疾病發作時人在機上特殊情況，緊急處置只能採取退燒、止痛、休息，落地時應盡快尋求專科醫師診治。

黎子豪表示，由於人體免疫系統可自動維持平衡，因此大多數史迪爾氏症病友，臨床上給予抗發炎藥物後，可維持病況穩定，此後半年至一年時間，需密集在醫院門診追蹤，使用免疫調節藥物，後續則可依個案情況，拉長追蹤時間間隔，由於史迪爾症有可能復發，病人需比照慢性病治療，做長期抗戰打算，在醫院固定追蹤、調整藥物。