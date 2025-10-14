長榮空服員猝逝！航空業工作環境引關注 黃瓊慧收上百則陳情

民眾陳情指出，妻子請病假遭長榮航空約談、要求寫改善書。圖：黃瓊慧提供

長榮航空一名34歲孫姓空服員日前疑似抱病工作，下班後就醫住院，於短時間內離世，其同事批評公司的休假制度不合理，才讓孫姓空服員必須忍著病痛工作。該起事件引發各界對航空業工作環境的關注，民進黨籍桃園市議員黃瓊慧透露，昨天一整天服務處就收到上百件陳情，不只長榮航空，包含長榮航勤、中華航空、華膳空廚、機場免稅店商務中心等，都有基層員工反應疑似過勞、公司請假制度過嚴的情形。

民眾反應華航外籍空服員的待遇與台灣籍員工差很多。圖：黃瓊慧提供

黃瓊慧表示，她收到的陳情內容多半是反應公司在制度上的瑕疵，讓他們不得不超時工作，就算加班也沒有加班費，有的甚至休息時間多五分鐘還要被記申誡，非常血汗。這些資方壓榨勞方的情況，事證也非常的明確，她將向桃勞動局來反應，要求啟動勞檢，給予基層最實質上的幫助。

民眾提到，不只空服員，機場免稅店商務中心也有疑似過勞的情形。圖：黃瓊慧提供

從黃瓊慧提供的私訊內容可以看到，有民眾表示，妻子也是在長榮航空當空服員，之前生病，醫囑有寫到需要適度休息，她請了8天病假加特休，還在不舒服的情況下服勤，仍遭到公司約談，即使提交醫院證明，公司還是不領情，最後考績、年終都被大打折扣，也被懲罰班表，公司還要求寫改善書，說明如何改善請假的狀況。陳情民眾認為，這種制度相當不合理，畢竟生病又不是自願的，公司竟用這種手段壓榨、威脅員工。此外，公司還規定，沒有兩、三個月前就申請特休，也會影響班表。不只長榮爆出請假制度不合理，也有民眾向黃瓊慧陳情指出，華航的日本、越南、泰國籍空服員的待遇和台灣籍員工差很多，不只少了雙倍薪資待遇、津貼、特休也比台灣員工少。如果請病假，不只會被扣薪，原本就比台灣人少一半的年終也會被影響。

長榮航勤員工陳情提到長期遭公司打壓。圖：黃瓊慧提供

不只空服員，另有民眾提到，先生在免稅店商務中心工作，其主管不顧基層身體健康，不斷接單、半強迫員工加班，還要員工提前到班、延後下班；長榮航勤有員工疑似過勞中風，公司卻當沒事，繼續用各種機會要扣員工薪水；華膳空廚則是沒有按規定讓員工上班4小時休息30分鐘，而且一天工作8小時，加上固定加班1小時，休息時間僅45分鐘，多休息1分鐘就可能被威脅要記申誡。

長榮航勤員工提到，同事疑似過勞中風，公司卻當沒事。圖：黃瓊慧提供

黃瓊慧表示，她將一一向勞動部來檢舉，並且要求勞動部主動介入調查長榮航空違法的紀錄。此外，過去長榮航勤用各種方式防堵勞工籌組工會，她跟著基層一起開了好幾次記者會，也向桃園市府抗議了非常多次，但公司高層持續採取高姿態。最後，她呼籲長榮航空應該誠懇面對基層，開啟良性的對話，避免再有憾事發生。

民眾陳情指出，華膳空廚員工一天工作8小時，加上固定加班1小時，休息時間僅45分鐘。圖：黃瓊慧提供

勞動局說明，按勞動基準法第32條第2項規定，雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過12小時；延長之工作時間，一個月不得超過46小時，但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，延長之工作時間，一個月不得超過54小時，每3個月不得超過138小時。」第35條則規定，勞工繼續工作4小時，至少應有30分鐘之休息。但實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行調配其休息時間。

勞動局進一步提到，勞基法有關工作時間的規定，立法意旨是為了避免勞工長時間連續勞動，使勞工得以適當休息，避免損害勞工之身心健康，進而保障勞工權益之法律強制規定。按勞基法第34條第2項規定，更換班次時，至少應有連續11小時之休息時間。但因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，得變更休息時間不少於連續8小時。第38條第2項規定`及勞動部前述函之釋示意旨，由勞工依其意願決定特別休假之期日，雇主無得否准。但雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整。所謂協商，勞工自有可拒絕協商或協商後仍有不同意變更之權限。如勞雇雙方未達成意思合致時，勞工仍得於該日休特別休假，另依該法第43條授權訂定之勞工請假規則第4條之規定，是為保障勞工如有因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，得依規定申請一定期間之普通傷病假，並規定雇主於該普通傷病假期間應給付之工資，使勞工有普通傷病假及請假期間工資給付最低標準之保障，先予說明。

勞動局表示，經查長榮航空未有拒絕孫姓空服員請假情事，但某部分假別確實會影響個人考績。該公司請假制度雖未有違反勞基法規定，然而企業訂定請假制度時，除應遵循勞基法等相關勞動法令規定外，亦應兼顧勞工身心健康與工作權益，建立合理且具彈性的管理機制，若工會或勞工認為企業請假制度不合理但未涉及違法，勞動局建議勞資雙方可透過內部溝通協調機制，或申請勞資爭議調解程序，由第三方協助釐清問題，尋求雙方可接受之共識與改善方案。後續勞動局將主動聯繫長榮航空企業工會及關係企業工會，持續推動友善職場與勞資和諧，並提供法令諮詢及協助服務，促進勞動關係穩定發展。

本文章來自《桃園電子報》。原文：長榮空服員猝逝！航空業工作環境引關注 黃瓊慧收上百則陳情