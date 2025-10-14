驟逝空服員出殯 長榮航派員致祭 胞妹：盼姊姊的死能改變職場文化

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長榮航空贈送「音容宛在」的花籃致意。圖／讀者提供
長榮航空34歲孫姓空服員日前身體不適，空勤返台16天後10日不幸過世，上午7時於台中市東海殯儀館舉行告別式。長榮航空送了花藍致意，也派代表到場，但未見被質疑不關心組員的座艙長到場。

告別式在台中市的東海殯儀館舉行，遺體上午8時許火化，孫姓空服員的多名同事到場致意，大家神情哀傷地落淚，並互相擁抱安慰，還送上花束與卡片告別好同事。

長榮航空上午除了送「音容宛在」的花籃到場外，家屬說，公司上午9時許也派了2、3人前往致意，並向他們說公司正在全面調查事發經過，因為當天一起工作的還有外籍組員，所以需要花較多時間，但一定會調查清楚。

孫女的胞妹說，他們不會向公司要求什麼，只要長榮能因她姊姊的死，往後能改變職場文化、重視空服員的健康和權益，那她姊姊的死也就值得了。孫女的姊姊今也曾批評長榮的制度和職場文化應該檢討。

長榮空姐因病猝死，上午在東海殯儀館舉行告別式。記者黃寅/攝影
長榮空服員之死⋯醫曝史迪爾氏症死亡率達3成 日夜顛倒恐釀免疫不佳

一名34歲長榮空服員在航班上發生不適，返台後16日身亡，疑罹患自體免疫疾病「史迪爾氏症」。新光醫院免疫風濕科主治醫師黎子...

空服員之死 桃勞動局：孫女服勤符合勞基法 但部分假別會影響考績

長榮航空孫姓空服員從米蘭服勤返國後身體出現不適，本月10日病逝，引發各界討論，質疑有過勞情形；桃園市勞動局初步調查，今表...

長榮空服員猝死 醫籲打造「綠色通道」：第1分鐘就要爭取存活

長榮航空一名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」，勤務時身體不適，返台後住院離世。對此，內科醫師姜冠宇發文，指出此事件要注意的3大重點，強調應該先做好「綠色通道」，才能讓有需要的病患快狠準就醫，爭取存活時間。

空姐抱病執勤猝死 洪申翰：長榮違法紀錄不少 應誠懇面對基層

長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。勞動部長洪申翰說，現正釐清事實經...

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

長榮航空34歲孫姓空服員日前空勤返台後感到身體不適，10日不幸離世，上午7時於台中市東海火葬場舉行告別式。儀式前孫女的胞...

