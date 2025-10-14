驟逝空服員出殯 長榮航派員致祭 胞妹：盼姊姊的死能改變職場文化

長榮航空34歲孫姓空服員日前身體不適，空勤返台16天後10日不幸過世，上午7時於台中市東海殯儀館舉行告別式。長榮航空送了花藍致意，也派代表到場，但未見被質疑不關心組員的座艙長到場。

告別式在台中市的東海殯儀館舉行，遺體上午8時許火化，孫姓空服員的多名同事到場致意，大家神情哀傷地落淚，並互相擁抱安慰，還送上花束與卡片告別好同事。

長榮航空上午除了送「音容宛在」的花籃到場外，家屬說，公司上午9時許也派了2、3人前往致意，並向他們說公司正在全面調查事發經過，因為當天一起工作的還有外籍組員，所以需要花較多時間，但一定會調查清楚。