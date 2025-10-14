空服員之死 桃勞動局：孫女服勤符合勞基法 但部分假別會影響考績

長榮航空孫姓空服員從米蘭服勤返國後身體出現不適，本月10日病逝，引發各界討論，質疑有過勞情形；桃園市勞動局初步調查，今表示孫員服勤尚符勞基法，長榮也未拒絕空服員請假，但部分假別確實會影響個人考績，將進一步訪談協調。

桃園市勞動局指出，長榮航空空服員每天工時計算方式為起飛前2小時（報到、行前簡報等）至靠橋後1小時，飛航勤務期間應安排組員適當休息。孫員一案，該航班9月22日從台灣起飛，隔天台灣時間13時35分抵達米蘭，退勤時間是當日14時35分，然後第3天台灣時間15時15分報到起算工時，期間休息24小時又40分鐘，尚符合勞動基準法輪班間隔。

另外，孫員9月22日飛行期間工作11小時又48分鐘、中間休息4小時又10分鐘，9月24日飛行期間工作11小時又5分鐘、中間休息3小時又35分鐘；且孫員今年4月至9月每月飛行總工時66小時至85小時不等，平均每月約75小時，也符合勞基法規定。

勞動局表示，本案查無長榮航空拒絕空服員請假，但某部分假別確實會影響個人考績。由於請假制度未違反勞基法，如果工會或勞工如果認為制度不合理，勞資雙方內部先溝通協調，或申請勞資爭議調解程序，尋求雙方可接受的共識與改善方案。勞動局後續將持續訪談長榮相關幹部，也會主動聯繫長榮航空企業工會及關係企業工會，推動友善職場與勞資和諧。