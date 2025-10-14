快訊

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

顏寬恒豪宅假買賣、貪汙遭重判 不服限制出境提抗告…最終裁定出爐

火車上不能講話？她正常音量聊天被投訴 列車長建議：留意乘客眼神

空服員之死 桃勞動局：孫女服勤符合勞基法 但部分假別會影響考績

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
長榮航空機師及空服員於桃園國際機場管制區內行走。記者黃仲明／攝影
長榮航空機師及空服員於桃園國際機場管制區內行走。記者黃仲明／攝影

長榮航空孫姓空服員從米蘭服勤返國後身體出現不適，本月10日病逝，引發各界討論，質疑有過勞情形；桃園市勞動局初步調查，今表示孫員服勤尚符勞基法，長榮也未拒絕空服員請假，但部分假別確實會影響個人考績，將進一步訪談協調。

桃園市勞動局指出，長榮航空空服員每天工時計算方式為起飛前2小時（報到、行前簡報等）至靠橋後1小時，飛航勤務期間應安排組員適當休息。孫員一案，該航班9月22日從台灣起飛，隔天台灣時間13時35分抵達米蘭，退勤時間是當日14時35分，然後第3天台灣時間15時15分報到起算工時，期間休息24小時又40分鐘，尚符合勞動基準法輪班間隔。

另外，孫員9月22日飛行期間工作11小時又48分鐘、中間休息4小時又10分鐘，9月24日飛行期間工作11小時又5分鐘、中間休息3小時又35分鐘；且孫員今年4月至9月每月飛行總工時66小時至85小時不等，平均每月約75小時，也符合勞基法規定。

勞動局表示，本案查無長榮航空拒絕空服員請假，但某部分假別確實會影響個人考績。由於請假制度未違反勞基法，如果工會或勞工如果認為制度不合理，勞資雙方內部先溝通協調，或申請勞資爭議調解程序，尋求雙方可接受的共識與改善方案。勞動局後續將持續訪談長榮相關幹部，也會主動聯繫長榮航空企業工會及關係企業工會，推動友善職場與勞資和諧。

長榮航空 空服員

延伸閱讀

猝逝空服員住院努力調班避免扣考績 林佳瑋：長榮管理政策該徹底檢討

長榮空服員疑抱病上班亡！同事又爆遭刁難 勞檢結果出爐了

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

長榮空服員抱病執勤身亡 2年來7度因勞工超時工作遭罰295萬

相關新聞

長榮空服員之死⋯醫曝史迪爾氏症死亡率達3成 日夜顛倒恐釀免疫不佳

一名34歲長榮空服員在航班上發生不適，返台後16日身亡，疑罹患自體免疫疾病「史迪爾氏症」。新光醫院免疫風濕科主治醫師黎子...

驟逝空服員出殯 長榮航派員致祭 胞妹：盼姊姊的死能改變職場文化

長榮航空34歲孫姓空服員日前身體不適，空勤返台16天後10日不幸過世，上午7時於台中市東海殯儀館舉行告別式。長榮航空送了...

空服員之死 桃勞動局：孫女服勤符合勞基法 但部分假別會影響考績

長榮航空孫姓空服員從米蘭服勤返國後身體出現不適，本月10日病逝，引發各界討論，質疑有過勞情形；桃園市勞動局初步調查，今表...

長榮空服員猝死 醫籲打造「綠色通道」：第1分鐘就要爭取存活

長榮航空一名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」，勤務時身體不適，返台後住院離世。對此，內科醫師姜冠宇發文，指出此事件要注意的3大重點，強調應該先做好「綠色通道」，才能讓有需要的病患快狠準就醫，爭取存活時間。

空姐抱病執勤猝死 洪申翰：長榮違法紀錄不少 應誠懇面對基層

長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。勞動部長洪申翰說，現正釐清事實經...

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

長榮航空34歲孫姓空服員日前空勤返台後感到身體不適，10日不幸離世，上午7時於台中市東海火葬場舉行告別式。儀式前孫女的胞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。