猝逝空服員住院努力調班避免扣考績 林佳瑋：長榮管理政策該徹底檢討

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
從政府裁罰紀錄，談長榮航空的請假問題。圖／取自林佳瑋臉書
長榮空服員之死，前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋今天表示，最令人心痛的是，這位近日因病過世的空服員，在住院期間仍努力嘗試調班，只為避免被扣分或扣考績。透過考績調整、影響升遷、扣減年終、禁止調班等方式，使得生病成為一種懲罰。長榮航空的管理政策，真的該徹底檢討了。

周三的立法院衛環委員會，臨時新增了專題報告「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」，林佳瑋表示，連請家庭照顧假、生理假跟育嬰留停，員工都會遭受不利待遇了，「你說她還敢放心請病假在家休息嗎？」為什麼空服員已經生病，卻不敢請假，她從長榮航空裁罰紀錄觀察到請假問題。

林佳瑋表示，依據違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統，長榮航空的請假問題滿多的，包括員工育嬰留停、家庭照顧假、生理假、育兒減少工時而給予不利待遇，也有不讓員工排定特休的裁罰案件。「坦白說，以一間有規模的知名企業來說，這個裁罰件數算是滿高的」。

「特別是性別平等案件」，林佳瑋表示，這是近幾年政府機關大力宣導的重要政策，尤其因為少子化，對於懷孕婦女的母性保護、產後的育兒照顧等議題，更是政策焦點，「但顯然長榮航空根本視之無物」。

林佳瑋表示，諷刺的是，儘管長榮航空這兩年來因違反《性別平等工作法》被裁罰達7件，去年竟然還獲得桃園市政府頒發的「母性健康守護聯盟模範事業單位」。依這種裁罰數量，應該是列為重點輔導單位吧？如果連政府大力宣導的生理假、家庭照顧假、育嬰留停等重點政策，長榮航空都敢踩在腳底下，就不難想像，為什麼已經過世的空服員會不敢請病假了。

林佳瑋引述一名空服員的文字：「在某間公司生病是明碼標價的，平日生病扣1分，周末連續假日生病扣2分，跨年農曆新年生病扣3分」、「如果不幸生病住院或開刀，根本就是last 2 聽牌，考績直接影響之外，last 2還有年終被扣、福利機票不能用、人評會等著你」。

長榮航空昨天表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續也會盡全力協助家屬處理相關事宜。

長榮航空 空服員

