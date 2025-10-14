快訊

長榮航空一名孫姓空服員日前疑似抱病上班，返台後住院不治。圖：資料照

長榮航空一名孫姓空服員日前疑似抱病上班，返台後住院不治。後續又有同事於網路上指控座艙長忽視其身體不適、甚至刁難，引發民眾關注。被指控座艙長今日也出面澄清，強調並無刁難行為，且全程關心同事狀況。桃園市勞動檢查處獲報後隨即啟動調查表示，孫員工時與請假紀錄均符合法規，座艙長也無拒絕休息情事，後續將持續訪談同機組員釐清細節。

對此，桃園市勞動檢查處說明，該處接獲到消息後，立即於今(13)日上午10時30分立即派員至長榮航空公司進行調查，經查該案為長榮航空空勤部門所僱勞工34歲孫姓員工執行米蘭飛航勤務，於回程反映身體不適，9月25日凌晨5時55分抵台，孫員就近於桃園機場2樓聯新醫院就診，於過境櫃台等待醫生，期間孫員自述身體不適，經醫生診療孫員有發燒狀況，施打退燒針並開立退燒口服藥後，孫員自行搭計程車回到租屋處。

9月26日孫員至林口長庚醫院急診並入住一般病房治療，因病況惡化，預計轉往加護病房繼續治療，家屬考量照護因素，10月8日轉診至中國醫藥大學附設醫院，後經家屬告知10月10日孫員晚間宣告不治死亡。

勞檢處指出，孫員執行9月22日由台灣飛往米蘭之飛行任務，實際工時11小時48分，中間休息4小時10分，9月24日由米蘭飛台灣，實際工時11小時05分，中間休息3小時35分；且孫員近半年之出勤工時紀錄，114年4月至9月每月飛行總工時約66小時至85小時不等，平均每月約75小時，且孫員請假記錄近半年均有依規定給予，以上尚符合勞動基準法規定，又依長榮航空初步內部調查，該案座艙長未有網友所述情事，孫員反映後，事務長即有妥適安排孫員休息，勞檢處後續將訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事。

勞檢處表示，112年至今，長榮航空違反勞基法第32條第2項規定(超時)，共計7次違反紀錄，合計裁罰295萬。後續該案是否涉及過勞或職業疾病認定，依勞動部辦理職業疾病鑑定作業程序處理要點規定，將主動諮詢家屬意願後，再進行後續職業疾病調查。

本文章來自《桃園電子報》。原文：長榮空服員疑抱病上班亡！同事又爆遭刁難 勞檢結果出爐了

  1. 【有片】桃園男持雙刀尋仇 警埋伏拔槍壓制驚險畫面曝
  2. 斥資千萬推桃園運動卡成效不彰 審計處點名體育局研謀改善

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

長榮空服員抱病執勤身亡 2年來7度因勞工超時工作遭罰295萬

長榮空服員抱病上班返台後離世 立院委員會排周三專案報告

長榮空服員之死引發爭議 座艙長與空服員對話曝光

長榮空服員猝死 醫籲打造「綠色通道」：第1分鐘就要爭取存活

長榮航空一名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」，勤務時身體不適，返台後住院離世。對此，內科醫師姜冠宇發文，指出此事件要注意的3大重點，強調應該先做好「綠色通道」，才能讓有需要的病患快狠準就醫，爭取存活時間。

空姐抱病執勤猝死 洪申翰：長榮違法紀錄不少 應誠懇面對基層

長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。勞動部長洪申翰說，現正釐清事實經...

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

長榮航空34歲孫姓空服員日前空勤返台後感到身體不適，10日不幸離世，上午7時於台中市東海火葬場舉行告別式。儀式前孫女的胞...

長榮空服員猝逝 民航局：報告未提生病

長榮航空卅四歲孫姓空服員九月廿五日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，十五天後病逝。交通部民航局表示，當時座艙長並未在報...

桃市勞檢處：座艙長沒冷處理

長榮航空空服員值勤後返台抱病離世，桃園市勞檢處昨前往調查，外傳同機座艙長未協助就醫，依長榮航空初步內部調查並非事實，將再...

