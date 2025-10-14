長榮空服員疑抱病上班亡！同事又爆遭刁難 勞檢結果出爐了

長榮航空一名孫姓空服員日前疑似抱病上班，返台後住院不治。圖：資料照

長榮航空一名孫姓空服員日前疑似抱病上班，返台後住院不治。後續又有同事於網路上指控座艙長忽視其身體不適、甚至刁難，引發民眾關注。被指控座艙長今日也出面澄清，強調並無刁難行為，且全程關心同事狀況。桃園市勞動檢查處獲報後隨即啟動調查表示，孫員工時與請假紀錄均符合法規，座艙長也無拒絕休息情事，後續將持續訪談同機組員釐清細節。

對此，桃園市勞動檢查處說明，該處接獲到消息後，立即於今(13)日上午10時30分立即派員至長榮航空公司進行調查，經查該案為長榮航空空勤部門所僱勞工34歲孫姓員工執行米蘭飛航勤務，於回程反映身體不適，9月25日凌晨5時55分抵台，孫員就近於桃園機場2樓聯新醫院就診，於過境櫃台等待醫生，期間孫員自述身體不適，經醫生診療孫員有發燒狀況，施打退燒針並開立退燒口服藥後，孫員自行搭計程車回到租屋處。

9月26日孫員至林口長庚醫院急診並入住一般病房治療，因病況惡化，預計轉往加護病房繼續治療，家屬考量照護因素，10月8日轉診至中國醫藥大學附設醫院，後經家屬告知10月10日孫員晚間宣告不治死亡。

勞檢處指出，孫員執行9月22日由台灣飛往米蘭之飛行任務，實際工時11小時48分，中間休息4小時10分，9月24日由米蘭飛台灣，實際工時11小時05分，中間休息3小時35分；且孫員近半年之出勤工時紀錄，114年4月至9月每月飛行總工時約66小時至85小時不等，平均每月約75小時，且孫員請假記錄近半年均有依規定給予，以上尚符合勞動基準法規定，又依長榮航空初步內部調查，該案座艙長未有網友所述情事，孫員反映後，事務長即有妥適安排孫員休息，勞檢處後續將訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事。

勞檢處表示，112年至今，長榮航空違反勞基法第32條第2項規定(超時)，共計7次違反紀錄，合計裁罰295萬。後續該案是否涉及過勞或職業疾病認定，依勞動部辦理職業疾病鑑定作業程序處理要點規定，將主動諮詢家屬意願後，再進行後續職業疾病調查。

