長榮空服病逝 勞長洪申翰：職災與否須經專業調查

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

一名長榮航空服員日前執勤時感到身體不適，返台後不幸病逝。對此，勞動部長洪申翰14日受訪時表示，是不是職災，需要專業的調查來做判斷，現在沒有辦法預設立場。至於預計調查多久，目前還沒有辦法確定一個時間，勞動部需要對這些相關組員來進行訪談。

關於長榮空服員一案，洪申翰表示，目前事實經過還在釐清中，針對個案，勞動部不會只聽公司的一方之言，也會跟地方勞政單位針對當事組員在生前到底經歷了什麼，找相關組員還有利害關係人，也包括工會，來深入訪談跟釐清。但這確實需要一些時間。

洪申翰坦言，確實，若把相關的勞動法遵記錄調出來，可以很清楚看到長榮航空違法記錄的確不少。他認為，公司應該要誠懇面對基層員工的聲音和需求，好好和工會來協商，才有助於打造一個友善員工的工作環境。員工是一個公司永續經營最重要的資產。

至於長榮空服員病逝案，預計調查多久？什麼時候會有報告？洪申翰回應，目前可能還沒有辦法確定一個時間，因為勞動部需要對這些相關組員來進行訪談，這的確會需要一些時間。

洪申翰指出，是不是職災的問題，需要專業的調查來做判斷，這部分勞動部也會來進行，但是現在沒辦法預設立場，直接就說是職災或者不是職災，這都需要經過專業的調查跟判斷。

對於如何協助家屬，洪申翰說，勞動部會跟地方政府的勞政單位合作，包括跟交通部，只要家屬有什麼樣的需求，都會很願意盡力來協助。家屬當然也會是在釐清這整個事情經歷之中，很重要的一個需要去了解的對象。

長榮航空 空服員

相關新聞

長榮空服員猝死 醫籲打造「綠色通道」：第1分鐘就要爭取存活

長榮航空一名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」，勤務時身體不適，返台後住院離世。對此，內科醫師姜冠宇發文，指出此事件要注意的3大重點，強調應該先做好「綠色通道」，才能讓有需要的病患快狠準就醫，爭取存活時間。

空姐抱病執勤猝死 洪申翰：長榮違法紀錄不少 應誠懇面對基層

長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。勞動部長洪申翰說，現正釐清事實經...

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

長榮航空34歲孫姓空服員日前空勤返台後感到身體不適，10日不幸離世，上午7時於台中市東海火葬場舉行告別式。儀式前孫女的胞...

長榮空服員疑抱病上班亡！同事又爆遭刁難 勞檢結果出爐了

長榮航空一名孫姓空服員日前疑似抱病上班，返台後住院不治。後續又有同事於網路上指控座艙長忽視其身體不適…

長榮空服員猝逝 民航局：報告未提生病

長榮航空卅四歲孫姓空服員九月廿五日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，十五天後病逝。交通部民航局表示，當時座艙長並未在報...

桃市勞檢處：座艙長沒冷處理

長榮航空空服員值勤後返台抱病離世，桃園市勞檢處昨前往調查，外傳同機座艙長未協助就醫，依長榮航空初步內部調查並非事實，將再...

