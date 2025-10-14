長榮空服病逝 勞長洪申翰：職災與否須經專業調查

一名長榮航空服員日前執勤時感到身體不適，返台後不幸病逝。對此，勞動部長洪申翰14日受訪時表示，是不是職災，需要專業的調查來做判斷，現在沒有辦法預設立場。至於預計調查多久，目前還沒有辦法確定一個時間，勞動部需要對這些相關組員來進行訪談。

關於長榮空服員一案，洪申翰表示，目前事實經過還在釐清中，針對個案，勞動部不會只聽公司的一方之言，也會跟地方勞政單位針對當事組員在生前到底經歷了什麼，找相關組員還有利害關係人，也包括工會，來深入訪談跟釐清。但這確實需要一些時間。

洪申翰坦言，確實，若把相關的勞動法遵記錄調出來，可以很清楚看到長榮航空違法記錄的確不少。他認為，公司應該要誠懇面對基層員工的聲音和需求，好好和工會來協商，才有助於打造一個友善員工的工作環境。員工是一個公司永續經營最重要的資產。

至於長榮空服員病逝案，預計調查多久？什麼時候會有報告？洪申翰回應，目前可能還沒有辦法確定一個時間，因為勞動部需要對這些相關組員來進行訪談，這的確會需要一些時間。

洪申翰指出，是不是職災的問題，需要專業的調查來做判斷，這部分勞動部也會來進行，但是現在沒辦法預設立場，直接就說是職災或者不是職災，這都需要經過專業的調查跟判斷。

對於如何協助家屬，洪申翰說，勞動部會跟地方政府的勞政單位合作，包括跟交通部，只要家屬有什麼樣的需求，都會很願意盡力來協助。家屬當然也會是在釐清這整個事情經歷之中，很重要的一個需要去了解的對象。