空姐抱病執勤猝死 洪申翰：長榮違法紀錄不少 應誠懇面對基層

長榮航空 一名 空服員 抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。勞動部長洪申翰說，現正釐清事實經過，勞動部不會只聽公司一方之言，且調閱勞動法遵紀錄，確實看到不少長榮違法紀錄，認為公司應誠懇面對基層員工聲音、需求，打造友善員工的工作環境。

立法院今由行政院長卓榮泰等相關部會進行施政報告並備質詢，洪申翰被問及長榮空服員一案，他表示目前事實經過還在釐清中，勞動部不會只聽公司一方之言，會跟地方勞政單位，針對當事組員生前經歷什麼，深入訪談利害相關人公會釐清，這需要一些時間。

媒體追問長榮航空有被開罰多次紀錄，洪申翰說，把相關勞動法遵紀錄調出來，確實清楚看到長榮違法紀錄不少，認為公司應該要誠懇面對基層員工聲音、需求，好好地和公會協商，有助於打造友善員工的工作環境，員工是公司永續經營最重要的資產。

至於會調查多久、是否認定為職災，洪申翰說，還沒有辦法確定時間，因為需要對相關組員訪談，需要一些時間；是否為職災，需要專業調查去判斷，目前沒有辦法預設立場，都需要經過判斷。而針對家屬協助，洪指出，會跟地方政府勞政單位、交通部一起，只要看家屬有需求，都會盡力協助，家屬也會是釐清整個事情經過很重要的了解對象。