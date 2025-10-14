快訊

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

童話愛情夢碎！鄭星一宣布結束9年婚姻

聽新聞
0:00 / 0:00

空姐抱病執勤猝死 洪申翰：長榮違法紀錄不少 應誠懇面對基層

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
勞動部長洪申翰今赴立法院備詢。記者劉懿萱／攝影
勞動部長洪申翰今赴立法院備詢。記者劉懿萱／攝影

長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。勞動部長洪申翰說，現正釐清事實經過，勞動部不會只聽公司一方之言，且調閱勞動法遵紀錄，確實看到不少長榮違法紀錄，認為公司應誠懇面對基層員工聲音、需求，打造友善員工的工作環境。

立法院今由行政院長卓榮泰等相關部會進行施政報告並備質詢，洪申翰被問及長榮空服員一案，他表示目前事實經過還在釐清中，勞動部不會只聽公司一方之言，會跟地方勞政單位，針對當事組員生前經歷什麼，深入訪談利害相關人公會釐清，這需要一些時間。

媒體追問長榮航空有被開罰多次紀錄，洪申翰說，把相關勞動法遵紀錄調出來，確實清楚看到長榮違法紀錄不少，認為公司應該要誠懇面對基層員工聲音、需求，好好地和公會協商，有助於打造友善員工的工作環境，員工是公司永續經營最重要的資產。

至於會調查多久、是否認定為職災，洪申翰說，還沒有辦法確定時間，因為需要對相關組員訪談，需要一些時間；是否為職災，需要專業調查去判斷，目前沒有辦法預設立場，都需要經過判斷。而針對家屬協助，洪指出，會跟地方政府勞政單位、交通部一起，只要看家屬有需求，都會盡力協助，家屬也會是釐清整個事情經過很重要的了解對象。

長榮航空 空服員

延伸閱讀

美國點名巨大強迫勞動 洪申翰：將和經濟部通案檢討

放寬家庭幫傭申請條件 勞動部長洪申翰點出3前提

好時光靚市集今成果發表 店家陳情勞動部長「支持計畫別像放煙火」

關稅衝擊「減班休息人數」再創今年新高！ 勞動部長最新說法曝

相關新聞

長榮空服員猝死 醫籲打造「綠色通道」：第1分鐘就要爭取存活

長榮航空一名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」，勤務時身體不適，返台後住院離世。對此，內科醫師姜冠宇發文，指出此事件要注意的3大重點，強調應該先做好「綠色通道」，才能讓有需要的病患快狠準就醫，爭取存活時間。

空姐抱病執勤猝死 洪申翰：長榮違法紀錄不少 應誠懇面對基層

長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。勞動部長洪申翰說，現正釐清事實經...

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

長榮航空34歲孫姓空服員日前空勤返台後感到身體不適，10日不幸離世，上午7時於台中市東海火葬場舉行告別式。儀式前孫女的胞...

長榮猝逝空服員住院努力調班避免扣考績 林佳瑋：管理政策該徹底檢討

長榮空服員之死，前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋今天表示，最令人心痛的是，這位近日因病過世的空服員，在住院期間仍努力嘗...

長榮空服員疑抱病上班亡！同事又爆遭刁難 勞檢結果出爐了

長榮航空一名孫姓空服員日前疑似抱病上班，返台後住院不治。後續又有同事於網路上指控座艙長忽視其身體不適…

長榮空服員猝逝 民航局：報告未提生病

長榮航空卅四歲孫姓空服員九月廿五日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，十五天後病逝。交通部民航局表示，當時座艙長並未在報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。