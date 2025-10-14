長榮空服員猝死 醫籲打造「綠色通道」：第1分鐘就要爭取存活

長榮航空一名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」，勤務時身體不適，返台後住院離世。對此，內科醫師姜冠宇發文，指出此事件要注意的3大重點，強調應該先做好「綠色通道」，才能讓有需要的病患快狠準就醫，爭取存活時間。

姜冠宇醫師在臉書發文，針對近期發生的空服員過世事件，他先是表達遺憾，並坦言很難斷言是職災還是過勞身亡，因為除了心血管疾病被明確定義，其他疾病只是個案審查，並指出長期跨境工作者本來就有一定程度風險，無論遇上傳染病或是罕見疾病，就醫都可能不順利。

姜冠宇提出三點要注意的事項，其一是傳染病的麻煩，感染傳染病時很可能遇到抗藥性強的病原體，不要以為有抗生素就好，如果服用抗生素沒用，可能會引發嚴重激素風暴，也就是敗血症，等到血壓降低、呼吸急迫，就是敗血性休克了。

第二點是「史迪爾氏病」，這是罕見疾病，並不是感染，而是身體系統誤認自己在開戰，就陷入細胞激素風暴，為自體免疫反應，要施打類固醇或抑制致劑，其特徵與敗血症類似，身體看到「隨熱而退的鮭魚色」皮疹，或抽血看到明顯鐵蛋白沉積。其病引起原因不明，在以前案例中，在感染後或結束時發生都有可能，但第一線很可能看不出來。

第三點為就醫的問題，無論是抗藥性感染還是史迪爾氏病，都要讓空服員、觀光工作者等職業得到保障，就算第一線接手，也可能有病情進展，不是拿到藥就好，而是要思考發生後如何轉診、打造能快狠準就醫的「綠色通道」更為重要，因為從第1分鐘開始，都要為後面治療爭取存活時間，台灣有類似「國際轉診平台」的產業，但如何運用、讓民眾接受並恰當應用，才是現在應該做的事。