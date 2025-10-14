快訊

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

童話愛情夢碎！鄭星一宣布結束9年婚姻

長榮空服員猝死 醫籲打造「綠色通道」：第1分鐘就要爭取存活

聯合新聞網／ 綜合報導
內科醫師姜冠宇強調應先做好提供空服員、旅遊工作者的「綠色通道」，才能讓有需要的病患快狠準就醫。急診示意圖。 聯合報系資料照
內科醫師姜冠宇強調應先做好提供空服員、旅遊工作者的「綠色通道」，才能讓有需要的病患快狠準就醫。急診示意圖。 聯合報系資料照

長榮航空一名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」，勤務時身體不適，返台後住院離世。對此，內科醫師姜冠宇發文，指出此事件要注意的3大重點，強調應該先做好「綠色通道」，才能讓有需要的病患快狠準就醫，爭取存活時間。

姜冠宇醫師在臉書發文，針對近期發生的空服員過世事件，他先是表達遺憾，並坦言很難斷言是職災還是過勞身亡，因為除了心血管疾病被明確定義，其他疾病只是個案審查，並指出長期跨境工作者本來就有一定程度風險，無論遇上傳染病或是罕見疾病，就醫都可能不順利。

姜冠宇提出三點要注意的事項，其一是傳染病的麻煩，感染傳染病時很可能遇到抗藥性強的病原體，不要以為有抗生素就好，如果服用抗生素沒用，可能會引發嚴重激素風暴，也就是敗血症，等到血壓降低、呼吸急迫，就是敗血性休克了。

第二點是「史迪爾氏病」，這是罕見疾病，並不是感染，而是身體系統誤認自己在開戰，就陷入細胞激素風暴，為自體免疫反應，要施打類固醇或抑制致劑，其特徵與敗血症類似，身體看到「隨熱而退的鮭魚色」皮疹，或抽血看到明顯鐵蛋白沉積。其病引起原因不明，在以前案例中，在感染後或結束時發生都有可能，但第一線很可能看不出來。

第三點為就醫的問題，無論是抗藥性感染還是史迪爾氏病，都要讓空服員、觀光工作者等職業得到保障，就算第一線接手，也可能有病情進展，不是拿到藥就好，而是要思考發生後如何轉診、打造能快狠準就醫的「綠色通道」更為重要，因為從第1分鐘開始，都要為後面治療爭取存活時間，台灣有類似「國際轉診平台」的產業，但如何運用、讓民眾接受並恰當應用，才是現在應該做的事。

長榮航空 空服員 姜冠宇

延伸閱讀

長榮空服員抱病執勤猝逝 傳罹患「史迪爾氏症候群」常見症狀一次看

長榮空服員抱病執勤身亡 2年來7度因勞工超時工作遭罰295萬

長榮空服員猝逝 民航局：報告未提生病

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

相關新聞

長榮空服員猝死 醫籲打造「綠色通道」：第1分鐘就要爭取存活

長榮航空一名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」，勤務時身體不適，返台後住院離世。對此，內科醫師姜冠宇發文，指出此事件要注意的3大重點，強調應該先做好「綠色通道」，才能讓有需要的病患快狠準就醫，爭取存活時間。

空姐抱病執勤猝死 洪申翰：長榮違法紀錄不少 應誠懇面對基層

長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。勞動部長洪申翰說，現正釐清事實經...

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

長榮航空34歲孫姓空服員日前空勤返台後感到身體不適，10日不幸離世，上午7時於台中市東海火葬場舉行告別式。儀式前孫女的胞...

長榮空服員疑抱病上班亡！同事又爆遭刁難 勞檢結果出爐了

長榮航空一名孫姓空服員日前疑似抱病上班，返台後住院不治。後續又有同事於網路上指控座艙長忽視其身體不適…

長榮空服員猝逝 民航局：報告未提生病

長榮航空卅四歲孫姓空服員九月廿五日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，十五天後病逝。交通部民航局表示，當時座艙長並未在報...

桃市勞檢處：座艙長沒冷處理

長榮航空空服員值勤後返台抱病離世，桃園市勞檢處昨前往調查，外傳同機座艙長未協助就醫，依長榮航空初步內部調查並非事實，將再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。