長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

長榮航空34歲孫姓空服員日前空勤返台後感到身體不適，10日不幸離世，上午7時於台中市東海火葬場舉行告別式。儀式前孫女的胞姊批評長榮的制度和職場文化不健康，而班機座艙長從昨天起「已讀不回」所發出的聲明非常虛偽，很多空服員都不會認同，但家屬並不會對長榮提告。

對於長榮航空公司說會派專員參加告別式，孫女胞姊說「他們說會來，我就想你們來啊，你們最好練習好再來啊」並說，長榮公司現在比較不OK的地方，「是要我家屬主動跟他們聯繫，而不是他們來聯繫」

至於班機座艙長，孫女胞姊說「她敢來嗎？」昨天發完聲明稿，連訊息都不讀，反而打了「落落長」的7點聲明，很虛偽，還說什麼法律追訴權，「長榮公關部可能該好好教她怎麼寫文章，而且裡面漏洞百出，「我相信很多作為空服員的都不會認同。」

孫姓胞姊說，班機座艙長很趕著回家吧，一下飛機就立刻上接駁車了，不在乎她妹妹還在後面由人攙扶著。她不想網路霸凌座艙長，但長榮公司的制度和職場文化該檢討。媒體問，是否將會對長榮提告？胞姊表示不會提告。

孫女上午7時舉行告別式，儀式完將會立即火化，尚未發現有長榮高層在現場，但有數名疑為孫女的同事在場陪同。