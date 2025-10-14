快訊

黃金漲翻天鑽石卻崩盤？稀土之外中國又握一張王牌

樂天女孩赴美應援「MLB台灣日」踩紅線…查到恐永久禁止入境 球團回應了

台積電大漲45元拉抬指數衝高逾500點 台股與台積電同步再刷新高

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長榮航空34歲孫姓空服員日前空勤返台後感到身體不適，10日不幸離世，上午7時於台中市東海火葬場舉行告別式。圖／讀者提供
長榮航空34歲孫姓空服員日前空勤返台後感到身體不適，10日不幸離世，上午7時於台中市東海火葬場舉行告別式。圖／讀者提供

長榮航空34歲孫姓空服員日前空勤返台後感到身體不適，10日不幸離世，上午7時於台中市東海火葬場舉行告別式。儀式前孫女的胞姊批評長榮的制度和職場文化不健康，而班機座艙長從昨天起「已讀不回」所發出的聲明非常虛偽，很多空服員都不會認同，但家屬並不會對長榮提告。

對於長榮航空公司說會派專員參加告別式，孫女胞姊說「他們說會來，我就想你們來啊，你們最好練習好再來啊」並說，長榮公司現在比較不OK的地方，「是要我家屬主動跟他們聯繫，而不是他們來聯繫」

至於班機座艙長，孫女胞姊說「她敢來嗎？」昨天發完聲明稿，連訊息都不讀，反而打了「落落長」的7點聲明，很虛偽，還說什麼法律追訴權，「長榮公關部可能該好好教她怎麼寫文章，而且裡面漏洞百出，「我相信很多作為空服員的都不會認同。」

孫姓胞姊說，班機座艙長很趕著回家吧，一下飛機就立刻上接駁車了，不在乎她妹妹還在後面由人攙扶著。她不想網路霸凌座艙長，但長榮公司的制度和職場文化該檢討。媒體問，是否將會對長榮提告？胞姊表示不會提告。

孫女上午7時舉行告別式，儀式完將會立即火化，尚未發現有長榮高層在現場，但有數名疑為孫女的同事在場陪同。

長榮航空 空服員

延伸閱讀

長榮空服員抱病執勤身亡 2年來7度因勞工超時工作遭罰295萬

長榮空服員抱病執勤猝逝 傳罹患「史迪爾氏症候群」常見症狀一次看

長榮空服員抱病上班返台後離世 立院委員會排周三專案報告

長榮空服員之死引發爭議 座艙長與空服員對話曝光

相關新聞

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

長榮航空34歲孫姓空服員日前空勤返台後感到身體不適，10日不幸離世，上午7時於台中市東海火葬場舉行告別式。儀式前孫女的胞...

長榮空服員猝逝 民航局：報告未提生病

長榮航空卅四歲孫姓空服員九月廿五日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，十五天後病逝。交通部民航局表示，當時座艙長並未在報...

桃市勞檢處：座艙長沒冷處理

長榮航空空服員值勤後返台抱病離世，桃園市勞檢處昨前往調查，外傳同機座艙長未協助就醫，依長榮航空初步內部調查並非事實，將再...

長榮空服員之死 工會要求訪談其他組員、檢討出缺勤規範

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，當班座艙長遭指控未及時給予協助，該座艙長稍早發布7點聲明澄清...

長榮空服員抱病執勤身亡 2年來7度因勞工超時工作遭罰295萬

一名長榮航空空服員執行米蘭航線任務後抱病返台，不幸10日晚間離世，引發外界關注。外界質疑長榮航空近年遭裁罰紀錄多，桃園市...

長榮空服員抱病執勤猝逝 傳罹患「史迪爾氏症候群」常見症狀一次看

長榮航空一名空服員近日執行航班勤務時身體不適，返台後住院離世。根據一份長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。