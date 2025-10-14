桃市勞檢處：座艙長沒冷處理

長榮航空空服員值勤後返台抱病離世，桃園市勞檢處昨前往調查，外傳同機座艙長未協助就醫，依長榮航空初步內部調查並非事實，將再進行職業疾病調查，後續將訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒等情事。

依桃園市勞檢處裁罰紀錄，長榮航空自二○二三年迄今，因員工超時工作違反勞基法，遭開罰七次共二九五萬元，今年迄今四度挨罰，最高單次挨罰百萬元。勞動部表示，如經確認長榮航空確有管理疏失，將依法開罰，未來並將加強勞檢。

桃園市勞檢處表示，卅四歲孫姓勞工屬長榮航空空勤部門，二○一六年十二月到職，九月廿四日米蘭飛航勤務時，在回程反映身體不適，廿五日清晨五時五十五分抵台，就近在桃園機場二樓聯新醫院就診。

據調查，孫在過境櫃台等待醫生期間曾自述身體不適，醫生診療發現有發燒，打退燒針、開立口服退燒藥，孫搭計程車返回租屋處；廿六日前往林口長庚急診，入住一般病房，因病況惡化原要轉入加護病房，家屬考量照護因素，十月八日轉診至中國醫藥大學附設醫院，孫十月十日晚間不治死亡。

勞檢處表示，孫執行九月廿二日台灣飛米蘭任務，實際工時十一小時四十八分鐘，中間休息四小時十分鐘，九月廿四日米蘭飛台灣，實際工時十一小時五分鐘，中間休息三小時卅五分鐘。

調查孫近半年出勤工時紀錄，四至九月每月飛行總工時平均每月約七十五小時，依請假記錄，長榮航空均有依規定准假，尚符合勞動基準法規定。