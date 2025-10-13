長榮空服員之死 工會要求訪談其他組員、檢討出缺勤規範

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，當班座艙長遭指控未及時給予協助，該座艙長稍早發布7點聲明澄清，但離世空服員姊姊卻不滿其澄清內容，雙方各執一詞；長榮航空企業工會認為，桃市府應針對其他當班組員進行訪談，才能還原客觀情境，另也批評出缺勤規範違法，要求長榮航空及座艙長道歉，並作通盤檢討。

長榮航空一名34歲空服員在9月25日執行自米蘭返台的航班後，因身體不適就醫，未料病情急轉直下，15天後就病逝。據了解，一份由長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話中曝光，該名空服在返台下機後，當班座艙長當日就透過Team+關心身體狀況。

原本空服員還親自回訊說明，10月初座艙長再主動關心，但自10月10日起卻改為由該離世空服員姊姊與座艙長通訊，表明妹妹身體狀況轉壞，並已轉院，11日姊姊傳訊告知妹妹已當天使。

事件爆發後，座艙長遭受巨大批評，今天下午傳在公司內網上傳7點聲明內容，強調說她害空服員往生實在太沈重，但該離世空服員姊姊卻非常不滿座艙長發長文解釋，最後演變成雙方各執一詞。

長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會今晚發布聯合聲明，強烈譴責長榮航空未盡保護員工義務：個案要正義、制度要通盤檢討。

聲明內容指出，長榮航空是台灣的違法大戶，違反勞基法和性別平等工作法等各項法令的程度，在台灣事業單位一直名列前茅，還屢創新高，今次發生憾事，不只同為長榮集團員工的我們，都感同身受並憤慨，各界也非常關注，今日上午桃園市政府和勞動部前往長榮航空作勞動檢查，長榮航空企業工會也依法派員陪同勞檢。

工會指出，首先，公司於勞檢現場說法和當事事務長（即座艙長）說法，均和目前空服員公開資訊不一致，為避免真相被掩蓋，工會在陪同勞檢當下，即強烈主張，桃園市政府和勞動部仍應針對當班其他空勤人員及所涉相關地勤人員應進行訪談，才能還原當時客觀情境，而桃園市政府及勞動部目前也將對當趟航班其他空服員作訪調，以盡速還原更完整事實。

其次，不幸離世的空服員，在航班上已表達身體嚴重不舒服，座艙長不只有責任協助照顧病痛的空服員，更應完整上報航班狀況，但依據民航局說明，座艙長遞交的報告中，並無提及機上空服員生病，這完全是違反程序的作法，顯示機上緊急應對有嚴重疏失，也導致後續真相被拖延，長榮航空企業工會和桃園市空服員職業工會強力譴責，請長榮航空務必正視並嚴格處置。

再者，長榮航空針對空勤人員的出缺勤規範，請病假、臨時特休將影響考績、航班申請等權益，針對特定期日更有加重處罰之情，易造成空勤人員的心理壓力，不敢正視自身的傷病，而在各子公司和各部門，也都有其他不合理限制員工請假的情況。

工會表示，長榮航空有保護勞工職業安全的義務，但長榮航空企業工會和桃園市空服員職業工會認為，公司相關如請休病假、臨時特休等規範已明顯違反相關法規意旨，意即長榮航空未盡保護勞工安全健康之責。

長榮航空企業工會呼籲，長榮航空和當事事務長（即座艙長）都應對家屬深刻道歉，且長榮航空不要以為把問題推給個案或切割掉當事座艙長，就可以彌平爭議，長榮航空企業工會和桃園市空服員職業工會將會持續針對本案強力監督長榮航空，若長榮航空不對現場管理和出勤管理作通盤檢討和予以調整，日後只會發生更多令人傷痛的憾事。