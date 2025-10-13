空服員抱病上班返台猝逝 勞檢處將訪談同機組員

1名長榮航空空服員抱病上班返台後離世；長榮航空表示將盡速釐清。桃園市勞檢處今天說，這名空服員近半年平均每月約75小時飛行時數，請假紀錄均依規定，後續將訪談同機組員。

有網友在社群平台上PO文表示，1名長榮航空空服員在執勤時身體不適，但座艙長卻未即時協助，下機時該空服員表達有就醫需求，希望可以叫救護車送醫，但座艙長也未有相關協助，最終該空服員住院後不幸離世。

PO文者表示，由於請病假、事假及特休等，都可能影響考績、升遷和年終，導致即使身體撐不住也不敢請假，希望這次的悲劇可以讓公司聽到組員的聲音。

長榮航空今天回應，對於員工的離世深表哀悼與不捨，於員工住院期間，皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，但在10月11日仍接獲員工不幸往生的消息，針對事件正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續也會盡全力協助家屬處理相關事宜。

桃園市政府勞動檢查處表示，在接獲消息後，立即於早上10時30分派員至長榮航空公司進行調查，經查案件為長榮航空空勤部門所僱勞工孫姓女子（約34歲，105年12月到職）執行米蘭飛航勤務，於回程反映身體不適，表訂飛行時間12時40分，機上休息時間3時35分，9月25日5時55分抵台。

勞檢處說，孫女抵台後就近於桃園機場聯新醫院就診，期間孫女自述身體不適，經醫生診療有發燒狀況，施打退燒針並開立退燒口服藥後，孫女自行搭計程車回到租屋處。同月26日孫女至林口長庚醫院急診並入住一般病房治療，因病況惡化，預計轉往加護病房繼續治療，家屬考量照護因素，10月8日轉診至中國醫藥大學附設醫院，後經家屬告知孫女於10月10日晚間宣告不治死亡。

勞檢處指出，調查孫女執行9月22日由台灣飛往米蘭的飛行任務，實際工時11小時48分，中間休息4小時10分，9月24日由米蘭飛台灣，實際工時11小時05分，中間休息3小時35分；且孫女近半年出勤工時紀錄，114年4月至9月每月飛行總工時約66小時至85小時不等，平均每月約75小時；另依過勞的查處規定，查閱近半年請假紀錄，公司均有依規定給予。

勞檢處表示，另依長榮航空內部初步調查，網友所述座艙長未協助就醫一事與事實有出入，考量案件陸續有相關訊息反映，勞動檢查處將持續調查，包括訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事。後續案件是否涉及過勞或職業疾病認定，依勞動部辦理職業疾病鑑定作業程序處理要點規定，將主動諮詢家屬意願後，再進行後續職業疾病調查。

勞檢處說明，調查民國112年至今，長榮航空公司違反勞動基準法第32條第2項有關超時的規定，共計7次違反紀錄，合計裁罰新台幣295萬。