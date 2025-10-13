快訊

長榮空服員抱病執勤身亡 2年來7度因勞工超時工作遭罰295萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
一名長榮航空空服員執行米蘭航線任務後抱病返台，不幸在10日晚間離世。桃園市勞檢處表示，經查2023年至今，長榮航空違反勞基法規定超時工作，共計7次違反紀錄。圖為長榮航空機師及空服員於桃園國際機場管制區內行走。記者黃仲明／攝影
一名長榮航空空服員執行米蘭航線任務後抱病返台，不幸10日晚間離世，引發外界關注。外界質疑長榮航空近年遭裁罰紀錄多，桃園市勞檢處表示，經查2023年至今，長榮航空違反勞基法第32條第2項規定超時工作，共計7次違反紀錄，合計裁罰295萬元。

針對長榮航空有空服員抱病上班，返台住院就醫後離世，有網友發文表示，該名空服員執勤時身體不適，座艙長卻未即時協助，最終該員住院後不治。桃園市空服員職業工會顧問林佳瑋則爆料，長榮航空是違反勞基法的長年常客，光是2025年，就因多項違法紀錄被裁罰高達288萬元。

桃園市勞檢處今下午表示，2023年至今，長榮航空違反勞基法第32條第2項規定超時工作，共計7次違反紀錄，其中最早的違規案件發生在2023年5月22日，當時遭罰5萬元，2023年10月4日再度違規，罰款提高至10萬元；2024年違規情況持續發生，當年2月16日遭罰15萬元。

長榮今年則有4次違法紀錄，分別是1月6日遭罰55萬元、2月5日遭罰30萬元、3月4日遭罰80萬元，最近一次在7月1日遭罰100萬元，也是單次裁罰金額最高的一次。

勞檢處表示，依長榮航空初步內部調查，網友所述座艙長未協助就醫一事並非事實，孫反映身體不適後，座艙長即有妥適安排休息。勞檢處後續將訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事，是否涉及過勞或職業疾病認定，則依勞動部辦理職業疾病鑑定作業程序處理要點規定，將主動諮詢家屬意願後，再進行後續職業疾病調查。

長榮航空 空服員

