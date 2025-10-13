長榮空服員抱病執勤猝逝 傳罹患「史迪爾氏症候群」常見症狀一次看

長榮航空一名空服員近日執行航班勤務時身體不適，返台後住院離世。根據一份長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話，該名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」。根據亞東醫院過敏免疫風濕科衛教資訊指出，成人史迪爾氏症候群是原因不明的發炎性免疫疾病，相當少見，盛行率約百萬分之二。

長榮航空一名空服員執勤時身體不適，返台後在很短的時間內離世，其他空服員在社群平台發文指控，該名空服員在去程就已明顯不適，期間多次向同事及座艙長求助，甚至在回程時建議可透過醫療線上支援系統（Medlink）尋求協助，但座艙長卻未採取任何行動。

目前已曝光對話中，提及該空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」。亞東醫院過敏免疫風濕科衛教資訊指出，成人史迪爾氏症候群原因不明的發炎性免疫疾病，以發燒、皮疹及關節疼痛為主要表現。在流行病學上，相當少見，盛行率約百萬分之二，男女比例相近，好發年齡為15至25歲及36至46歲民眾。

史迪爾氏症候群臨床表現方面，常以間歇性高燒（大於39度）超過一周，關節痠痛超過兩周，喉嚨痛，皮疹，淋巴節或肝脾腫大表現，對一般的消炎藥反應不佳，對抗生素沒有反應。

因為成人史迪爾氏症候群沒有特定的實驗室診斷方法，診斷需依臨床、實驗室檢查、病程與治療反應綜合判斷，須符合一定的診斷條件，也要排除表現相近的其他疾病，例如容易發燒的血液腫瘤，以及隱藏性感染。其診斷主要要件包括發燒、關節疼痛、皮疹，尤其是隨著發燒而明顯的近軀幹部皮疹，以及白血球過高；次要條件為喉嚨痛、肝脾腫、淋巴節增生、肝功能異常，且無類風濕因子（RF）及抗核抗體（ANA）。

若經實驗室檢查可以發現發炎指數上升，白血球增加或肝功能上升，血清中的含鐵蛋白(Ferritin)也會上升。影像學檢查可能發現肝脾腫大異常。因為發燒、皮疹及關節痛的表現也常見於其他疾病，所以在確定診斷前，必須先排除其他感染，惡性腫瘤，其他風濕病等可能性。有時切片或骨髓的穿刺檢查都要視需要而定。

若患者不治療，高燒、皮疹、關節痛會持續，且可能有其他併發症發生。部分病友可以只用消炎止痛藥(非類固醇類止痛藥)來控制，但是40%病友可能需要類固醇合併其他免疫調節劑治療。療程常需要一年左右。治療過程中，減藥宜緩慢，絕不可忽然停藥，以免復發。使用類固醇期間，注意避免感染，避免生食，且不應使用其他偏方，以免影響病情。