長榮空服員抱病上班返台後離世 立院委員會排周三專案報告

一名長榮航空空服員抱病上班，返台多日後傳出不幸離世消息引爆社群，立法院社會福利及衛生環境委員會今天新增議程，周三（15日）將緊急邀請勞動部、交通部及衛福部等相關部會首長提出專題報告，檢討航空業職場健康保障飛行安全。

立法院社會福利及衛生環境委員會原本周三排審行政院及朝野立委所提「職業安全衛生法」修正草案，輪值召委、民進黨立委劉建國稍早新增議程，邀請勞動部、交通部、衛福部就「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」進行專題報告。

有網友在社群平台發文，一名長榮航空空服員在執勤時身體不適，座艙長未即時協助，下機時該空服員表達有就醫需求，希望叫救護車送醫，座艙長也未有相關協助，該空服員住院後不幸離世。長榮航空表示，有與家屬保持聯繫，該事件調查中將盡速釐清。