快訊

長榮空服員抱病執勤猝逝 傳罹患「史迪爾氏症候群」常見症狀一次看

全球罕見！53歲女性腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮空服員之死引發爭議 座艙長與空服員對話曝光

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
長榮航空機師及空服員於桃園國際機場管制區內行走。記者黃仲明／攝影
長榮航空機師及空服員於桃園國際機場管制區內行走。記者黃仲明／攝影

長榮航空一名34歲空服員在9月25日執行自米蘭返台的航班後，因身體不適就醫，但沒想到病情急轉直下，15天後就病逝。據掌握，一份由長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話中曝光，該名空服在返台下機後該航班的座艙長在當天就有透過Team+關心身體狀況，原本空服還親自回訊說明，10月初也有主動關心，但自10月10日起卻改為由該名過世空服的姊姊和座艙長通訊，表明妹妹身體狀況轉壞，並已轉院，10月11日姊姊傳訊告知妹妹已當天使。但最後對話成了姊姊非常不滿該名座艙長發長文解釋，演變成雙方各執一詞。

交通部民航局指出，該航班為9月25日BR96自米蘭返台的航班，空服員因身體不適落地後轉往林口長庚就醫，後轉診到中國醫藥大學急診，但於本月10日過世。民航局檢視調查報告，該航班事務長並未提及飛機上有空服員生病等異常。

但根據目前在長榮航空員工間流傳的對話訊息，該名座艙長在9月25日當天就傳訊關心空服，該名空服員也仔細回訊告知狀況，9月26日空服主動告知座艙長要排住院，座艙長回訊好好治療。10月1日座艙長再度傳訊關心，空服員僅表示不清楚病因，還需要做檢查，3日座艙長才又回訊表示好好休息檢查，把問題查清楚。

本月10日，自稱是該名空服員的姐姐使用她妹妹的Team+詢問公司團保事宜，座艙長傳訊告知請詢問組員服務課等，同時座艙長也再度詢問該名空服身體狀況，但她姐姐回訊不是很樂觀，座艙長一度表達想去探望，也不可置信身體狀況急轉直下，甚至向姊姊稱讚她，說她是黑珍珠，很認真等等。11日則由姊姊傳訊告知妹妹去當天使了，座艙長則回覆會請公司協助後續。

只不過當消息在網路上引爆發酵後，座艙長發長文說明7點，向公司內部還原當班過程，卻遭到該名空服的姊姊相當不滿，最後訊息停留在空服員的姊姊傳訊反嗆座艙長，認為她做戲做全套，虛偽關心是從25日才開始。

長榮航空一名34歲空服員在9月25日執行自米蘭返台的航班後，因身體不適就醫，但沒想到病情急轉直下，15天後就病逝。一份由長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話中曝光座艙長與該名空服、空服員姊姊的對話。讀者提供
長榮航空一名34歲空服員在9月25日執行自米蘭返台的航班後，因身體不適就醫，但沒想到病情急轉直下，15天後就病逝。一份由長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話中曝光座艙長與該名空服、空服員姊姊的對話。讀者提供
長榮航空一名34歲空服員在9月25日執行自米蘭返台的航班後，因身體不適就醫，但沒想到病情急轉直下，15天後就病逝。一份由長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話中曝光座艙長與該名空服、空服員姊姊的對話。讀者提供
長榮航空一名34歲空服員在9月25日執行自米蘭返台的航班後，因身體不適就醫，但沒想到病情急轉直下，15天後就病逝。一份由長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話中曝光座艙長與該名空服、空服員姊姊的對話。讀者提供

長榮航空 空服員

延伸閱讀

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 桃市勞檢處：初步調查非事實

長榮空服員抱病上班 民航局要查：座艙長未在報告提及

長榮空服員抱病上班返台猝逝　他揭內幕怒轟座艙長

長榮座艙長發7點聲明「說我害空服員往生太沉重」 民航局要查

相關新聞

長榮空服員抱病執勤身亡 2年來7度因勞工超時工作遭罰295萬

一名長榮航空空服員執行米蘭航線任務後抱病返台，不幸10日晚間離世，引發外界關注。外界質疑長榮航空近年遭裁罰紀錄多，桃園市...

長榮空服員抱病執勤猝逝 傳罹患「史迪爾氏症候群」常見症狀一次看

長榮航空一名空服員近日執行航班勤務時身體不適，返台後住院離世。根據一份長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話，...

長榮空服員抱病上班返台後離世 立院委員會排周三專案報告

一名長榮航空空服員抱病上班，返台多日後傳出不幸離世消息引爆社群，立法院社會福利及衛生環境委員會今天新增議程，周三（15日...

長榮空服員之死引發爭議 座艙長與空服員對話曝光

長榮航空一名34歲空服員在9月25日執行自米蘭返台的航班後，因身體不適就醫，但沒想到病情急轉直下，15天後就病逝。據掌握...

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 桃市勞檢處：初步調查非事實

一名長榮航空空服員執行米蘭航線任務後抱病返台，不幸在10日晚間離世，引發外界關注。網傳該空服員曾向座艙長表達就醫需求但未...

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未使用Medlink尋求協助 衛福部長這樣說

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，有其他空服員在社群平台發文指控，該名空服員在去程就已出現明顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。