長榮空服員之死引發爭議 座艙長與空服員對話曝光

長榮航空一名34歲空服員在9月25日執行自米蘭返台的航班後，因身體不適就醫，但沒想到病情急轉直下，15天後就病逝。據掌握，一份由長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話中曝光，該名空服在返台下機後該航班的座艙長在當天就有透過Team+關心身體狀況，原本空服還親自回訊說明，10月初也有主動關心，但自10月10日起卻改為由該名過世空服的姊姊和座艙長通訊，表明妹妹身體狀況轉壞，並已轉院，10月11日姊姊傳訊告知妹妹已當天使。但最後對話成了姊姊非常不滿該名座艙長發長文解釋，演變成雙方各執一詞。

交通部民航局指出，該航班為9月25日BR96自米蘭返台的航班，空服員因身體不適落地後轉往林口長庚就醫，後轉診到中國醫藥大學急診，但於本月10日過世。民航局檢視調查報告，該航班事務長並未提及飛機上有空服員生病等異常。

但根據目前在長榮航空員工間流傳的對話訊息，該名座艙長在9月25日當天就傳訊關心空服，該名空服員也仔細回訊告知狀況，9月26日空服主動告知座艙長要排住院，座艙長回訊好好治療。10月1日座艙長再度傳訊關心，空服員僅表示不清楚病因，還需要做檢查，3日座艙長才又回訊表示好好休息檢查，把問題查清楚。

本月10日，自稱是該名空服員的姐姐使用她妹妹的Team+詢問公司團保事宜，座艙長傳訊告知請詢問組員服務課等，同時座艙長也再度詢問該名空服身體狀況，但她姐姐回訊不是很樂觀，座艙長一度表達想去探望，也不可置信身體狀況急轉直下，甚至向姊姊稱讚她，說她是黑珍珠，很認真等等。11日則由姊姊傳訊告知妹妹去當天使了，座艙長則回覆會請公司協助後續。