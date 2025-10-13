長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 桃市勞檢處：初步調查非事實

一名長榮航空空服員執行米蘭航線任務後抱病返台，不幸在10日晚間離世，引發外界關注。網傳該空服員曾向座艙長表達就醫需求但未獲協助，桃園市勞檢處表示，初步調查，座艙長未協助就醫一事並非事實，後續將訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒等情事。

有網友發文表示，一名長榮航空空服員在執勤時身體不適，但座艙長卻未即時協助，最終該空服員住院後不幸離世。消息傳出後，桃園市勞檢處今早前往長榮航空調查。

勞檢處表示，經查本案是長榮航空空勤部門所雇34歲孫姓勞工，孫於2016年12月到職；孫9月24日執行米蘭飛航勤務時在回程反映身體不適，25日清晨5時55分抵台後，就近於桃園機場2樓聯新醫院就診。

孫在過境櫃台等待醫生期間自述身體不適，經醫生診療發現有發燒狀況，施打退燒針並開立口服退燒藥後，即自行搭計程車返回租屋處。孫9月26日至林口長庚醫院急診並入住一般病房治療，因病況惡化預計轉往加護病房繼續治療。家屬考量照護因素，於10月8日轉診至中國醫藥大學附設醫院，孫仍於10月10日晚間不治死亡。

勞檢處表示，經查孫員執行9月22日由台灣飛往米蘭的飛行任務，實際工時11小時48分鐘，中間休息4小時10分鐘；9月24日由米蘭飛台灣，實際工時11小時5分鐘，中間休息3小時35分鐘；孫近半年的出勤工時紀錄，4月至9月每月飛行總工時約66小時至85小時不等，平均每月約75小時，請假記錄均有依規定給予，以上尚符合勞動基準法規定。

勞檢處表示，依長榮航空初步內部調查，網友所述座艙長未協助就醫一事並非事實，孫反映身體不適後，座艙長即有妥適安排休息。勞檢處後續將訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事，是否涉及過勞或職業疾病認定，則依勞動部辦理職業疾病鑑定作業程序處理要點規定，將主動諮詢家屬意願後，再進行後續職業疾病調查。

針對外界質疑長榮航空近年遭裁罰紀錄多，勞動局表示，經查2023年至今，長榮航空違反勞基法第32條第2項規定超時工作，共計7次違反紀錄，合計裁罰295萬元。