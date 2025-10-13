長榮空服員病逝！座艙長遭疑未使用Medlink尋求協助 衛福部長這樣說

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，有其他空服員在社群平台發文指控，該名空服員在去程就已出現明顯不適，期間多次向同事及座艙長求助，甚至在回程時建議可透過醫療線上支援系統（Medlink）尋求協助，但座艙長卻未採取任何行動。

對於醫療線上支援系統（Medlink），衛福部長石崇良今天在立法院回應媒體詢問表示，當飛機飛在高空上，出現身體不適的旅客，以往是透過機上廣播詢問有無醫護背景的旅客，即時給予協助，他曾在搭機時，就遇到好幾次進而協助。

機組人員會使用衛星醫療系統(Medlink)，這是由航空公司自行簽訂的遠距諮詢服務，以詢問地面的醫師處置建議，作為是否繼續飛行的評估，因此，機長通常會問「旅客是否適合繼續飛行，或須降落送醫。」而雖然班機上都有急救包，也需要由具有醫護背景的人員指導下使用，而Ｍedlink是將過去碰運氣的詢問醫護人員，轉成說有系統性的合約提供服務。

石崇良指出，飛機上有一定的機率會發生緊急醫療事件，航空公司都會思考如何確保旅客安全，並協助機長判斷，因為每一次緊急降落或折返的成本都是很高的。過去華航也曾有登錄機制，讓將要搭機的醫護人員先行登記，以防機上有旅客身體不適時，可以立刻找到醫護人員協助。如台灣的一些遠洋漁船也與國內的醫院有類似的遠距服務，進行即時性的評估及意見提供。

「為避免搭機時身體不適，旅客應隨時注意自己的身體狀況。」石崇良說，一旦飛機在幾萬英呎的高空上，飛行時間可能長達十幾個小時，很難預料會發生什麽事，若身體不舒服時可能「叫天天不應、叫地地不靈」。