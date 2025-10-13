快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

長榮空服員抱病上班 民航局要查：座艙長未在報告提及

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世。聯合報系資料照片
長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世。聯合報系資料照片

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，有其他空服員指控，當班座艙長未及時給予協助，下機時也忽視該組員身體狀況。對此，交通部民航局表示，經了解，當時座艙長並未在報告提及機上有空服員生病等異常事宜，目前正與長榮航空及組員聯絡釐清中。

有空服員在社群平台Threads發文指出， 長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並沒有即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時甚至忽視她的身體狀況及需求。該組員返台後住院，最終不幸離世。

民航局表示，依據「航空器飛航作業管理規則」（AOR）規定，不定期檢查航空公司，每次檢查方式不同，重點在於確認業者是否依規定執行派遣。

針對本事件，民航局說，該航班為114年9月25日BR-96由米蘭飛返桃園，空服組員身體不適落地後前往林口長庚就醫，後續轉回台中中國醫藥大學急診，但不幸於本月10日離世。

民航局指出，經檢視組員報告，當時的座艙長並未在報告中提及飛機上有空服組員生病等異常事宜，相關細節目前長榮正和組員連絡釐清中，並會持續積極調查長榮航空的處理情形。

長榮航空 空服員

延伸閱讀

長榮空服員病逝 勞動部：長榮航空多次違反勞動法令將加強勞檢

長榮空服員抱病上班返台猝逝　他揭內幕怒轟座艙長

長榮座艙長發7點聲明「說我害空服員往生太沉重」民航局要查

長榮航空空服員抱病執勤猝死　敖犬前空姐愛妻心痛：希望不再有憾事

相關新聞

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未使用Medlink尋求協助 衛福部長這樣說

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，有其他空服員在社群平台發文指控，該名空服員在去程就已出現明顯...

長榮空服員抱病上班 民航局要查：座艙長未在報告提及

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，有其他空服員指控，當班座艙長未及時給予協助，下機時也忽視該組...

長榮座艙長發7點聲明「說我害空服員往生太沉重」 民航局要查

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，有其他空服員指控，當班座艙長未及時給予協助，下機時也忽視該組...

長榮空服員病逝 勞動部：長榮航空多次違反勞動法令將加強勞檢

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世。勞動部表示，已責成職安署北區職業安全衛生中心會同桃園市政府勞...

長榮空服員之死引發爭議 座艙長與空服員對話曝光

長榮航空一名34歲空服員在9月25日執行自米蘭返台的航班後，因身體不適就醫，但沒想到病情急轉直下，15天後就病逝。據掌握...

長榮空服員抱病上班後猝逝 勞部：若管理疏失將開罰

長榮航空空服員抱病上班返台後猝逝，勞動部今天表示，已責成職安署會同桃園市政府勞動檢查處，以多角度還原釐清；如確認長榮航空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。