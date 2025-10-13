長榮空服員抱病上班 民航局要查：座艙長未在報告提及

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，有其他空服員指控，當班座艙長未及時給予協助，下機時也忽視該組員身體狀況。對此，交通部民航局表示，經了解，當時座艙長並未在報告提及機上有空服員生病等異常事宜，目前正與長榮航空及組員聯絡釐清中。

有空服員在社群平台Threads發文指出， 長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並沒有即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時甚至忽視她的身體狀況及需求。該組員返台後住院，最終不幸離世。

民航局表示，依據「航空器飛航作業管理規則」（AOR）規定，不定期檢查航空公司，每次檢查方式不同，重點在於確認業者是否依規定執行派遣。

針對本事件，民航局說，該航班為114年9月25日BR-96由米蘭飛返桃園，空服組員身體不適落地後前往林口長庚就醫，後續轉回台中中國醫藥大學急診，但不幸於本月10日離世。

民航局指出，經檢視組員報告，當時的座艙長並未在報告中提及飛機上有空服組員生病等異常事宜，相關細節目前長榮正和組員連絡釐清中，並會持續積極調查長榮航空的處理情形。