長榮空服員抱病上班後猝逝 勞部：若管理疏失將開罰

長榮航空空服員抱病上班返台後猝逝，勞動部今天表示，已責成職安署會同桃園市政府勞動檢查處，以多角度還原釐清；如確認長榮航空有管理疏失，將依法開罰，並追蹤改善情形。

有網友在社群平台PO文表示，一名長榮航空空服員在執勤時身體不適，座艙長未即時協助，下機時該空服員表達有就醫需求，希望叫救護車送醫，座艙長也未有相關協助，該空服員住院後不幸離世。長榮航空表示，有與家屬保持聯繫，事件調查中，將盡速釐清。

勞動部表示，今天一早已責成職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，會同桃園市政府勞動檢查處，派員前往實施勞動檢查。經初步了解，當事人確實於台灣時間9月25日自義大利返台班機上服務，並已反映有身體不適情形。

勞動部說，該組員於機上提供勞務過程、現場相關作業、與其他機上組員和主管互動情形，是否有違反相關法規等情事，將再責成職安署會同桃園市政府勞動檢查處，分別派員約訪當班空勤組員，以多方面角度還原釐清。

勞動部強調，如經確認長榮航空有管理疏失，將依法開罰，並將持續追蹤改善情形，以杜絕類此事件再度發生；從過去的勞動法規法遵紀錄來看，長榮航空多次違反勞動法令，勞動部未來將加強勞檢，要求法遵，並依法查處開罰。

同時，勞動部今天也主動聯繫交通部民用航空局，了解該案是否符合「航空器飛航作業管理規則」等飛航安全相關規範。

勞動部強調，勞工如因傷害、疾病或生理原因，有治療或休養需要，依法即具有申請病假權利，如事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數，完備請假手續，雇主即應准假，並不具有准駁權；倘為急病情形，勞雇雙方第一時間均應以勞工健康為最優先考量，請假手續得委託他人代辦。