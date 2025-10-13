長榮座艙長發7點聲明「說我害空服員往生太沉重」 民航局要查

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，有其他空服員指控，當班座艙長未及時給予協助，下機時也忽視該組員身體狀況。該座艙長今於公司內部發出7點聲明澄清，事發過程持續關心組員，也沒有請該組員做事，針對不實指控將保留法律追訴權；交通部民航局表示，已與長榮航空聯繫、了解，目前正在調查中。

有空服員在社群平台Threads發文指出， 長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並沒有即時協助聯絡機上衛星醫療系統(medlink)，下機時甚至忽視她的身體狀況及需求。該組員返台後住院，最終不幸離世。

本事件從昨天起不斷延燒，外界指責座艙長多有疏失，該座艙長發給公司內部聲明指出，事發當趟去程就已看到該組員吃藥，她曾主動上前關心，並提醒對方到飯店要好好休息，而該組員到飯店後均沒有要求看醫生。

座艙長表示，回程時曾主動關心組員狀況是否好轉，對方表示筋骨酸痛，不好蹲下去發餐，她便協調讓該組員改發飲料，當時組員也未要求PNC（以乘客身份搭乘飛機，到另一個機場後再將飛機飛回）。

座艙長說，由於該組員在返台班機看起來非常不適，她便與對方討論下機後的就醫流程，更表示可以先協助醫藥費，過程中也完全沒有再要求該組員起來做事。

座艙長指出，下機前該組員有提到要叫救護車，她當時有答應，但再度確認時，組員又說決定先在機邊看醫生；當時看到組員披著毛毯，她也有關心是否還會冷，對方說已經不會冷才移除毛毯。

座艙長說，事發後她也檢討自己有不夠體貼的地方，沒及時要組員PNC或主動要撥打Medlink。返台後她有持續關心組員是否出院，並尋求公司對家屬做最大的協助。

對此，交通部民航局表示，已與長榮航空積極聯繫、了解，目前正在調查中。

座艙長聲明內容全文：

本來覺得謠言止於智者，會有很多人知道，我不是個不關心組員的人，更不想急著說明，造成組員間的對立…

但事情似乎越傳越離譜，讓我身心俱疲，好像我才是讓她生病的那個人…

這二天我無法吃、無法睡，一直自責，是不是我再多做一點，她就不會離開？

內心更多的壓力是恐懼，要怎麼做好這份工作….

但我是這麼不堪嗎？

有人刻意抹黑進行人身攻擊，這樣對我的霸凌，公平嗎？

是要讓我被流言淹沒賠上一條命事情才算結束嗎？

哭過後，我還是要澄清一些事情。

1. 當趟去程，我看到學妹吃藥，主動關心身體狀況，學妹說已經吃了一個月的抗生素了，目前吃的是過敏藥，不吃藥會造成蕁麻疹、喉嚨不舒服。當時我也提醒，到飯店不要再出門，要好好休息。

2.到飯店後，學妹有去吃飯店早餐，吃完上去休息一直到Pick up前，沒有Team +我，或打電話給我說要在當地看醫生。這些都有team plus 可查證。

3. pick up時，我有問他狀況好點嗎？學妹說睡覺之後有比較好，但覺得有點筋骨酸痛（學妹並沒有要求要PNC回去）。

4.在飛機上，學妹問我有肌肉鬆弛劑嗎？因我會落枕所以有自備藥品。作餐時，學妹說因骨頭酸痛不好蹲下去發餐，我協調L4讓她發飲料，當時學妹也沒有表示身體不適，要求PNC。

他是一個敬業的人，回程是day flight且航班幾乎全滿，或許他不想造成其他組員的困擾。

5. patrol時，我到E Y去看到他坐在椅子上在捏著腿，我關心詢問身體狀況，並到RL準備毛巾做了熱敷墊，讓他敷腿減緩酸痛，有提醒他回去要去看醫生和趕快掛號。

我們還在討論要看哪一科的醫生，之後我請她他拿起手機，利用機上網路先掛號，但因為都滿診，我建議下機後直接去看急診，學妹說沒有帶錢也沒有帶健保卡，我說不用擔心錢，我有帶錢。

學妹考慮過後，表示想先回家拿健保卡，再去診所拿轉診單。

我們則討論，拿了健保卡之後，再直接坐計程車去看急診，若怕塞車的話，可以坐機捷到A8再去長庚，或坐到A9站，我可以回家開車載她去。學妹猶豫後，告知決定先回家。當時看她筋骨酸痛，詢問要不要現在吃個藥？她說等一下休息前再吃。

在patrol 時，我完全沒有請她起來做事。

6. 回程第二段餐時，我忙完RL後，到後面去看到她在走飲料，我請她到後面去休息，接著頂替她的位置繼續發飲料。

7.下機前，學妹有提到要叫救護車，我回覆好，再度確實，學妹又說不然先不要叫救護車，先在機邊看醫生（我還提醒她要記得拿轉診單比較快可以報長庚就診）。學妹有表示坐輪椅，我考量早班回來等傷患車需要等一陣子，跟學妹討論後，詢問可以慢慢走下去再坐輪椅嗎？行李我們可以幫忙拿。學妹說好，就先這樣比較快。下機時我請機邊的大哥幫忙拿行李下去，我則先將自己的行李拿上車，就出來樓梯上協助學妹下樓。

此時已有2位行李放好的組員，攙扶她下來，我有請機務大哥背她，但她怕摔就說不用。我有看到她披著毛毯，關心詢問還會冷嗎？學妹就說，現在不會冷了就移除毛毯。

若她說冷，我ㄧ定會讓她披著。之後到站就交給地勤來陪她。

我檢討我自己，有不夠體貼的地方，沒及時要她PNC或主動要撥打Medlink （但這樣組員會不會有壓力？)

當天，組員到長庚看完醫生後還回家了，是隔天又去看急診住院的。

我回家後也是掛心著組員的狀況，而持續team plus關心她，卻被說是假關心，我的心有多痛！

這是我第一次跟該組員飛，我完全不知道她之前發生什麼事

休息幾天後，10/1我還惦記著，關心問她出院了嗎？她回覆還沒，因為一直無法確認病因。這些在我和她的對話中都有紀錄。

在她姊姊問我勞保保險的事，我才知道她病重，還跟當班另一位組員討論要去看她和她的病情。

我也尋求公司，對家屬做做最大的協助，聯絡幾個人後，最後由管理課回覆我，會再了解情況跟後續幫忙。

我只是一個小小的cp，工作上要考慮各個面向，組員對我批評、說我做不好的地方，我完全接受。但不能無限上綱，說我害她往生，真的太難過，太沈重了。

在眾多同事的鼓勵下，我不得不保護我自己，此後還有不實的指控，或持續的霸凌，將保留一切法律追訴權。