空服員抱病上班返台就醫卻離世 長榮航空：已啟動調查

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，有其他空服員在社群平台發文指控，當班座艙長未及時給予協助，下機時也忽視該組員身體狀況。對此，長榮航空表示，已著手調查，並協助家屬處理相關事宜。長榮航空表示，與家屬保持聯繫，此事件公司正在調查中，將盡速釐清情形。

有空服員在社群平台Threads發文指出， 長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並沒有即時協助聯絡機上衛星醫療系統(medlink)，下機時甚至忽視她的身體狀況及需求。該組員返台後住院，最終不幸離世。

該空服員批評，這不只是「遺憾」，而是制度長期忽視組員健康的結果。由於空服員請病假、事假，甚至是特休都可能被懲處班表，影響考績、升遷與年終，因此即便體撐不住，也不敢請假，因為一請，就要付出代價。

該員說，但一個人適不適合升遷、是不是好組員，與出勤率並不成等比，而是要看其在崗位上的表現、臨場反應、服務態度；組員都以Skytrax最佳航空為榮，但「最佳」不該只屬於外在光環，也該體現在公司對組員健康與尊重上的態度，當員工不敢生病、不敢休息，那不叫榮譽，是一種壓力。

該空服員表示，希望這次的悲劇，能讓公司真正聽見組員的聲音。別再讓更多人，用健康甚至生命，去證明制度有問題。

桃園市空服員職業工會秘書長、長榮航空企業工會顧問周聖凱說，該名組員9月底從米蘭飛回台灣，當時在機上就有身體不適狀況，抵台後即辦理住院，於國慶日連假期間過世；針對當班座艙長行為，若屬實即涉及職場霸凌，但由於當班其他組員目前說法不完全一致，盼公司盡快啟動調查。

周聖凱表示，面對一個年輕生命的離開，空服員對此都抱以無比的哀痛，同時希望航空公司能對每個空服員、能對每個員工，發生病痛時，都有更多同理心，更溫柔相待。空服員這份工作，有很多特殊的承擔和風險，經常熬夜輪班過勞，高空的機艙中還有不同於地面的大氣壓力和紫外線，不少空服員都有免疫力偏弱或各種隱性病痛。

同時，空服員也是一個非常講究準點和人力調度的工作，固然長榮航空都強調不會要空服員抱病上班，但對空服員的請假制度設計，相對嚴格也是事實，一旦請假，就要擔心選班、調班等各種資格被限縮，將來的班表和生活安排都受到影響。

周聖凱表示，工會由衷希望長榮航空和公司的主管們，對空服員的病痛有更多的同理心，在出勤的管理上能以鼓勵代替懲罰，不要讓空服員在病痛中徒增煩惱，才能安心照顧自己。

至於工會後續是否採取行動，周聖凱說，目前還在討論中，家屬也正釐清該名組員死因是否與過勞工作相關。同時也盼長榮航空應盡速查明事實，這位不幸早逝的空服員，生前在機上所受的待遇、尋求幫助時是否曾被刁難，唯有真相和正義能撫慰生者和死者。

長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續也會盡全力協助家屬處理相關事宜。