桃園八德 啟用1年多仍無國道客運進駐

各地斥資興建大型轉運中心，卻出現「會生難養」的窘境。桃園八德轉運站去年二月啟用，迄今仍無長途國道客運路線進駐。台中豐原轉運中心耗費七億元，國慶連假空蕩蕩，五層樓商業空間僅二樓開健身房。台南新營轉運站離市區遠，當地里長納悶「為何蓋在這邊？」

桃園八德轉運站斥資一點一億元，營運一年多來仍無長途國道客運進駐，近期遭桃園市審計處點名亟待改善，當初規畫六條城際運輸路線，但業者評估成本，進駐意願低，迄今只有開往新北捷運永寧站的公車。

地方通勤族認為，八德轉運站功能像「雞肋」，啟用後原本繞行市區、往新北經國道的客運路線，需多停靠八德轉運站，停留時間長，進出站有號誌管制，單趟車程多出十至十五分鐘，尖峰時段得等更久，轉運站實在「很多餘」。

桃園市交通局說，八德轉運站雖無國道客運，但七條市區公車服務範圍大，每月服務逾二萬人次。

台中豐原站耗資七億 連假空蕩蕩

台中市規畫四大轉運中心，豐原轉運中心二○二二年九月率先啟用，地上五層樓的多功能建築，緊鄰台鐵豐原車站，多數樓層空蕩蕩的；市府多次招商，直到隔年才有健身房業者進駐二樓。記者昨國慶連假前往豐原轉運中心，一樓候車區只有零星遊客等車。豐原轉運中心目前有廿九條市區客運路線進駐，國道客運僅兩條往返台北路線進駐。

台中市豐原區長洪峰明說，轉運中心對外招商不易，較難爭取商店進入，不過交通運輸功能提升，已成為山城轉運樞紐。

台南新營站遠離市區 招商不順

斥資一點四億元興建的台南市新營轉運站，二○二一年啟用，位於國一新營交流道西側，距離新營或鹽水市區都很遠，周邊空曠，轉運站內招商不順，「連吃個飯的地方都沒有」，運量始終無法提升，偌大的候車空間人很少，只有電玩機台點綴。市議員蔡育輝認為，選擇蓋在那邊，根本不切實際。

南市公共運輸處說，新營轉運站肩負地區公共運輸，有四路國道客運，加上市區公車等，每天四百班次，運量每年已提升到五萬人次。