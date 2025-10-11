業者：問題不在轉運站 是客運量

受疫情衝擊，加上雙鐵搶客，國道客運運量雪崩，衝擊各地轉運中心營運。國道客運業者表示，設置轉運站立意良善，但國道客運經營困難，虧損連連，還要支付昂貴的轉運站租金，「已無油水還被剝一層皮」，簡直雪上加霜。業者認為，問題不是出在轉運站，被稱為蚊子館是非戰之罪，關鍵在如何提升載客量。

國道客運因疫情元氣大傷，疫後客運量也僅恢復六成多，又遇駕駛人力流失與退休潮等問題，面臨「內外交迫」的結構性難題。國光客運因不堪虧損，日前才決定停駛十四條路線。

交通部近年積極協助，推出票價補貼、駕駛徵才補貼等措施，但目前仍難扭轉客運業惡劣局面。交通部甚至一度打算開放僑外生留台從事客運駕駛工作，但隨後又臨時喊卡。

國光：板橋轉運站年虧五百萬

國光客運透露，台北轉運站每個月台月租金要卅、四十萬元，以前營運好時還過得去，但疫情後開始虧損，根本無以為繼，最後為省錢搬到租金較便宜的四樓，月租金仍要十幾萬；原經營的板橋轉運站一年虧損四、五百萬元，最後找新北市交通局協商，讓出經營權，由新北捷運公司營運，才稍微喘口氣。

國光客運表示，興建轉運站立意佳，讓乘客搭車更便利，但實際問題是租金太高，且地方政府規範業者不得不配合，又須維持票價低廉服務民眾，早已無利可圖，又得付轉運站高昂租金，對業者並不公平，期盼政府比照疫情期間提供補助，不該「已無油水還被剝層皮」。

首都客運總經理李建文也說，轉運站是很好的設施，被稱為蚊子館是非戰之罪，問題出在國道客運經營困難，營運已入不敷出，付不起轉運站月台的昂貴租金。

李建文認為，國道客運早已無法與雙鐵競爭，問題不在轉運站，而是如何提升國道載客量，可研議調整票價或國道優先上路等措施。