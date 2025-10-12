南投國慶焰火全是煙挨批「史上最爛」 許淑華回應了

南投首度承辦國慶焰火，前晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引逾28萬人湧入觀賞，但因空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場，加上交通接駁等待時間長，網路罵聲不斷挨批「史上最爛」。縣長許淑華說，焰火部分將向軍備局反映，坦言仍有精進空間。

今年是南投建縣以來首度承辦國慶焰火，全縣總動員籌辦，施放規模達4萬3千發，結合傳統與潮流音樂，縣長許淑華也展現活力，上台擔任DJ，南投市區與周邊道路也因人潮與車潮擠爆，縣府估計約有28萬人湧入現場，場面盛大。

但焰火在前晚8時發射後因地勢低、風勢微弱，煙霧在空中滯留不散，越來越濃，主觀賞區更因在下風處，觀眾被煙霧包圍，「根本看星雲秀」、「這才是真正的煙火，煙特別多」，國道三號南投路段也因煙霧影響能見度，駕駛人開啟霧燈應對。

而因國慶焰火濃煙瀰漫全場，有些遊客索性提早離開，但仍有不少人堅持看完40分鐘，可焰火結束後，散場人潮眾多，且周邊市區道路狹窄，未能設置交通接駁專用道，導致等候接駁車時間太長，網路社群罵聲不斷，甚至挨批「史上最爛」。

對此，縣長許淑華昨傍晚接受媒體訪問表示，前晚因風勢較小，導致部分焰火觀賞區煙霧不易散去，這類狀況101大樓或日月潭花火節也都曾發生過，但後續仍呈報負責施放的國防部軍備局參考，讓軍備局在未來在施放焰火時能做更好調整。

至於交通接駁等待時間過長，許淑華坦言，交通確實是此是承辦國慶活動的最大挑戰，畢竟作為觀光大縣推動低碳旅遊是未來趨勢，將以此經驗為基礎，持續累積經驗精進接駁工作，優化大型活動交通接駁安排，讓遊客有更舒適安全的體驗。