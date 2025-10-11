旅英僑界國慶晚會 姚金祥籲壯大聲量傳達台灣立場

旅居英國的僑民10日晚間在倫敦舉行國慶晚宴，駐英國代表姚金祥致詞時提到，「僑界是國力的延伸」，更加壯大的僑界可增加台灣在英國的影響力、提高台灣在英國的聲量。

總統賴清德10日發表國慶演說，提及台灣與英國在2023年達成「提升貿易夥伴關係」（ETP），今年更進一步在ETP架構下，簽訂雙邊投資、數位貿易、能源與淨零碳排等3個領域的子協議。

姚金祥指出，在賴總統的國慶演說之中，英國被點名，堪稱是在美國之外與台灣關係最密切發展的國家之一，總統並特別提及台英ETP，這是全體在英台灣人的榮耀。

不過，在英國至今仍有將台灣名稱錯誤表述的情況，包括在具官方色彩的網站。姚金祥表示，駐英國代表處持續積極與英方溝通、要求改正，僑界也有必要向駐處充分通報相關情況，並適時向英國政府反映，表達這是對台灣的矮化、「無法接受」。

姚金祥另提到，今年的僑界國慶晚宴由青壯世代籌辦，出席晚宴的僑民之中，也有許多年輕世代，這樣的僑界「精神傳承」令人欣喜。

國慶晚會由英國台灣青年商會協同旅英僑團、學生會及社區組織舉辦，青壯世代參與程度高，現場賓客人數約250人。晚會在倫敦Goodenough學院舉行。

晚會籌備會主任委員、英國台灣商會會長戴翌軒致詞時提到，期待僑界能攜手努力，將台灣的美好帶往世界各地。僑務委員聞頴則表示，面對國際新變局、新挑戰，海外僑民在工作、求學之餘，也有責任協助國家，讓世界看見台灣、壯大台灣。

晚會在英國台灣商會理事沈勤康領唱國歌後，由旅英或曾在英國求學的各領域人士帶來一系列藝文表演，包括由鋼琴家陳怡先獨奏，創意演繹「望春風」、「桃花過渡」等台灣歌謠；在台曾就讀音樂班的台灣旅英學生總會幹部吳欣璇帶來中提琴獨奏，演出「望春風」及英國作曲家艾爾加（Edward Elgar,1857–1934）的經典小品「愛的禮讚」（Salutd'Amour）。

今年適逢成立40週年、團員清一色為女性的旅英「華韻合唱團」則帶來「天空之城–伴隨著你」、「這世界那麼多人」、「吉卜賽之歌」等改編自日語、華語流行音樂和西洋古典音樂作品的合唱歌曲，呈現較以往活潑多元的曲目。

賓客用餐期間，僑民組織「英國台灣協會」會長廖聖恩帶來吉他彈唱，演出盧廣仲、張雨生、伍佰&China Blue、任賢齊、五月天等台灣音樂人的作品。

晚會還有抽獎活動，大獎除了有中華航空、長榮航空捐贈的「倫敦–台北」機票各1張，還有新加入台北航線的阿拉伯聯合大公國（UAE）「阿提哈德航空」（Etihad Airways）提供、2張途經UAE首都阿布達比（Abu Dhabi）的機票。