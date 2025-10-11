荷蘭政要賀雙十國慶 讚揚台灣經濟與科技發展

駐荷蘭代表處本月9日晚間舉辦114年國慶酒會，逾300位政商人士出席。駐荷蘭代表田中光提到台灣是科技之島、民主燈塔及和平捍衛者；荷蘭眾議員卡拉曼也盛讚台灣經濟與科技發展。

駐荷蘭代表處表示，酒會於海牙歷史悠久的菁英社交俱樂部Sociëteit de Witte舉行，新社會契約黨（NewSocial Contract Party）外交事務發言人兼眾議院國防委員會主席卡拉曼（Isa Kahraman）、海牙（Den Haag）市長范贊能（Jan van Zanen）及哈里姆莫梅爾（Haarlemmermeer）市長舒曼斯-韋德芬（Marianne Schuurmans-Wijdeven）等到場祝賀。

田中光致詞時說，台灣是科技之島、民主燈塔及和平捍衛者。他引述瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力報告說，在人口2000萬以上的國家中，台灣連5年排名第一，且生產全球超過90%的人工智慧（AI）伺服器，凸顯台灣在未來AI時代將扮演關鍵角色。

他提到，台灣也獲2025年全球自由報告（Freedomin the World 2025）評比為亞洲自由度第2名；此外，台灣2026年編列國防預算超過國內生產毛額（GDP）的3%，證明台灣有決心捍衛和平、穩定、繁榮。

田中光另感謝荷蘭國會2024年組團訪台，今年也通過5項友台動議案，再次反對中國扭曲聯合國大會2758號決議及協助台灣擴大國際參與，並支持台荷深化經貿合作、加強官員互訪。

田中光也提到荷蘭2024年派遣巡防艦「卓普號」（Tromp）通過台灣海峽，以及今年在世界衛生大會（WHA）為台灣公開執言。

卡拉曼致詞時表示，他與同僚去年訪台時一致讚揚台灣經濟與科技發展，並對人民的好客熱情印象深刻，時值中國等威權政府擴張全球影響力，荷蘭眾議院通過動議案支持台灣，願希望、勇氣與友誼之光長照兩國。

荷蘭自民黨（VVD）外交事務發言人范德柏格（Eric van der Burg）未能出席，透過影片祝賀國慶。

范贊能談到雙邊在資訊安全領域交流合作，強調在困難時刻，荷蘭會是台灣的堅定友人；舒曼斯-韋德芬則盛讚台灣企業成長動力驚人，兩國經貿交流更密切，希望進一步鼓勵台商投資。

