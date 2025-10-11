快訊

韓國瑜國慶演說遭綠圍剿 羅智強：戳破玻璃心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜昨於國慶大會上，致詞表示台灣有三座「隱形堰塞湖」，絕不能讓台海發生戰爭，不能繼續放任黨派永無休止惡鬥，希望對美關稅談判順利等。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜昨於國慶大會上，致詞表示台灣有三座「隱形堰塞湖」，絕不能讓台海發生戰爭，不能繼續放任黨派永無休止惡鬥，希望對美關稅談判順利等。記者陳正興／攝影

立法院長韓國瑜昨於國慶大會上，致詞表示台灣有三座「隱形堰塞湖」，絕不能讓台海發生戰爭，不能繼續放任黨派永無休止惡鬥，希望對美關稅談判順利等，遭民進黨批「貽笑國際」。國民黨立委羅智強今日表示，韓國瑜戳破民進黨的玻璃心，真正貽笑國際的是發動大罷免卻失敗的民進黨。

賴清德總統在國慶大會上表示，台灣今年經濟成長率將由3.3%上調到5.1%，出口金額持續創新高，股市連續6個月上漲站上歷史高點。韓國瑜指出，股市已漲破2萬6千點，但月薪不到3萬1千元的大量低薪勞工超過120萬人。

韓國瑜表示，「大量勞工低薪、光電板占用破壞山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判犧牲的台灣未來，都是我們要面對的隱患。不能讓台海發生戰爭、不能繼續黨派惡鬥，並希望稅談判能夠順利，因為這三座隱形的堰塞湖，在在影響台灣的未來。」

羅智強說，賴總統說的數據或許沒錯，但誰站在庶民百姓的立場？清清楚楚。對比賴總統國慶演說的「報喜不報憂」，自我表揚、粉飾太平，韓國瑜以國會議長高度，關心民瘼，說出人民的擔憂，呼籲內外團結，哪裡有錯？

總統府方面的不具名人士表示，韓國瑜講的是不實消息；民進黨批韓國瑜言行可恥，貽笑國際。

羅智強反問，難道勞工低薪都是假象？美濃大峽谷是自然形成？大罷免是在野發起？光電弊案都是冤案？台海兵凶戰危只是幻覺？台電沒有鉅額虧損？關稅「20％+N」產業不受影響？

羅智強表示，韓國瑜提醒的每一項都是事實，也都是民進黨不願面對的真相；被真相戳破了玻璃心，民進黨就集體崩潰，對韓國瑜發動攻擊。真正可恥的，是披著國王的新衣，妄圖蒙蔽民眾的賴清德。真正貽笑國際的，是對在野發動史無前例大罷免卻大失敗的民進黨。

國慶 韓國瑜 羅智強

