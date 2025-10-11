韓國瑜「3座隱形堰塞湖」 小草女神：狂賞民進黨3巴掌

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
韓國瑜昨天發表國慶演說，「3座隱形堰塞湖」之說引起熱議。記者陳正興／攝影
韓國瑜昨天發表國慶演說，「3座隱形堰塞湖」之說引起熱議。記者陳正興／攝影

昨天國慶大會，立法院長韓國瑜的「3座隱形堰塞湖」之說，引起熱議。「小草女神」劉芩妤在社群平台Threads「mimi.c_0913」直呼「看了很爽」，她表示，「可以在公開場合上狂賞民進黨3巴掌，就是爽」。

身兼國慶大會主席的韓國瑜，昨天發表國慶演說，他表示，在追求民主自由的道路上，絕對不能讓台海發生戰爭、不能繼續放任黨派永無休止惡鬥，也希望對美關稅談判順利，「我們期待能夠透過更進一步的國會改革與政黨可能的合作⋯大家一起齊心努力排除這威脅台灣的3座隱形堰塞湖」。

民進黨昨對韓國瑜的演說內容大感不滿，民進黨發言人吳崢表示，這是第一次國會議長在主持國慶大會時有這樣失態言行，不僅貽笑國際，更有失身為立法院長格局，民進黨除了表示遺憾，更對韓國瑜此番不當言行表達可恥和抗議。

對於劉芩妤指韓國瑜的演說內容「狂賞民進黨3巴掌」，其他網友表示，「希望你的重要典禮，父母也會把你家裏的醜事講給全場聽」、「這就跟你生日會上，有人致詞抱怨隔壁班同學一樣」、「突顯國民黨的格局就是這樣低，台灣的悲哀」、「電視字幕打著慶祝國家慶典，看著國家立法院長的發言，真以為我看錯什麼頻道」、「如果這樣搞下去，以後每年國慶應該都變辯論批鬥大會了」。

「韓國瑜唯一做錯的事情，應該就是講實話！看到民進黨全體上下都氣憤不已，就知道他做對了什麼事」、「何止3巴掌，是把民進黨的底全掀了！是繼32:0完封後，第二大綠色崩潰現場」、「反觀賴清德完全沒有提到罷團，罷團哭斷腸」、「從頭到尾的演講也沒指名道姓，民進黨氣噗噗不就證明韓院長說對了嗎」、「說的超好的，格局高下立判」。

國慶 韓國瑜

