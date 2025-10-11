南投國慶焰火太吸睛！國3路肩違停、坐窗框拍照 恐挨罰1萬8

南投縣首度承辦國慶焰火，昨晚吸引約28萬人次湧入南投市貓羅溪畔觀賞，盛況空前。不過，人車過度集中也引發交通亂象，軍功橋、祖師橋被民眾擠得水洩不通，國道三號更有駕駛違停路肩觀焰火，警方緊急驅離，對於嚴重違規將開罰。

南投縣國慶焰火，昨晚共施放4萬3千發煙火，總統賴清德與立法院長韓國瑜親臨觀賞。焰火施放地點貓羅溪畔緊鄰國道三號南投路段，為確保行車安全，南投交流道昨天封閉，國道警方加強警戒。不過焰火熱潮仍造成交通壅塞，祖師橋、軍功橋湧入大批車輛與人潮，不少民眾直接坐在橋邊護欄上觀賞，導致雙向僅能單線通行。

昨晚空氣擴散條件不佳，焰火施放後濃煙滯留空中，能見度降低，連國道三號高架路段也被煙霧籠罩，不少駕駛急開霧燈因應。