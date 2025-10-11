聽新聞
0:00 / 0:00
南投國慶焰火太吸睛！國3路肩違停、坐窗框拍照 恐挨罰1萬8
南投縣首度承辦國慶焰火，昨晚吸引約28萬人次湧入南投市貓羅溪畔觀賞，盛況空前。不過，人車過度集中也引發交通亂象，軍功橋、祖師橋被民眾擠得水洩不通，國道三號更有駕駛違停路肩觀焰火，警方緊急驅離，對於嚴重違規將開罰。
南投縣國慶焰火，昨晚共施放4萬3千發煙火，總統賴清德與立法院長韓國瑜親臨觀賞。焰火施放地點貓羅溪畔緊鄰國道三號南投路段，為確保行車安全，南投交流道昨天封閉，國道警方加強警戒。不過焰火熱潮仍造成交通壅塞，祖師橋、軍功橋湧入大批車輛與人潮，不少民眾直接坐在橋邊護欄上觀賞，導致雙向僅能單線通行。
昨晚空氣擴散條件不佳，焰火施放後濃煙滯留空中，能見度降低，連國道三號高架路段也被煙霧籠罩，不少駕駛急開霧燈因應。
卻仍有駕駛人不顧危險，將車輛停靠國道路肩，國道警方見狀即時驅離，有的車輛更離譜，除了停靠路肩，乘客探出上半身或坐在窗框上拍照。國道第七警察大隊指出，昨晚值勤時並未看到乘客探出身體，若有具體影像事證，將依道路交通管理處罰條例第30條規定，對駕駛人處3千至1萬8千元罰鍰，並可責令改正或禁止通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言