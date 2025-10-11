韓國瑜3堰塞湖說遭綠圍剿 立院人士：膝反射在自曝其短？

立法院長韓國瑜昨天以國慶大會主席身分致詞時，提及台灣現階段遭遇的問題，卻遭到綠營圍剿，指韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊。立院人士表示，韓國瑜點出眼下的問題並沒有歸責任何人，不懂綠營為何要這麼膝反射？

韓國瑜在致詞時呼籲大家反省，股市已經漲破2萬6000點，但月薪不到3萬1000元的大量低薪勞工超過120萬人，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判有可能會犧牲的台灣未來，這些一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。

韓國瑜的說法，民進黨立即重砲反擊，指這是第一次國會議長在主持國慶大會時有這樣失態言行，不僅貽笑國際，更有失身為立法院長格局，民進黨對韓國瑜此番不當言行表達可恥和抗議。府方人士也表示，韓國瑜用網路不實消息，在國慶大典上對不同的政黨做政治攻擊，「我們表達遺憾」。

對於綠營圍剿，立院人士則說，大家又不瞎不聾，點出問題，大家一起努力，為什麼連說都不能說？為什麼綠營要去對這些問題對號入座？

立院人士說，韓國瑜只是很想表達一些擔憂，所以致詞文稿也反覆與幕僚討論；雖然有幕僚一開始也覺得好像不用點出問題，但討論過程中卻覺得裝聾作啞並不會解決問題，且反而很矯情，與其提那種空洞的幾個韌性幾個力，不如貼地一點提出看到問題，讓大家一起想辦法解決問題，這樣不好嗎？

立院人士說，韓國瑜的動機其實很單純，真的是期許未來一定是檢討現在，其實已經很委婉，點出眼下的問題又沒有歸責任何人，就是勸朝野要和諧，不要再內耗，最後還很溫和的期許一起努力，不知道綠營為什麼腦洞大開，要不分青紅皂白的膝反射？

立院人士說，韓國瑜沒有苛責任何一件事是人禍或天災，或者是施政造成，只是在描述一個現狀，確實不是歌舞昇平的狀況，要期許大家能夠一起面對眼前的問題，把這些阻力反變成護國神山，因對大家確實過得不安心，過得不好，但是可以努力。立院人士說，綠營要膝反射的駡，對自己百害無一利，更只是自曝其短。