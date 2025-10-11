批評一意孤行 人民日報：賴清德註定被台灣主流民意拋棄

賴清德總統10日在國慶演說中，向大陸喊話「期待中國能體現大國的責任」，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀。人民日報 11日在4版，以署名「鍾一平 」發表題為「賴清德註定被台灣主流民意拋棄」文章，指出大勢不可逆，人心不可違，賴清德一意孤行、持續在危險邊緣試探，遲早要為自己的所作所為承擔歷史責任，遲早要被自己一手挖出的深淵巨坑所吞沒、所埋葬。

文章表示，賴清德在雙十講話中大言不慚粉飾自身政績，再度渲染所謂「民主與威權」對立，把大陸正當行動污蔑為「武力及脅迫」，大肆鼓噪提高台灣國防預算，不斷向外部勢力獻媚輸誠。老調重彈、喋喋不休，不僅可鄙，而且可笑。

洶湧民意，源於賴清德的施政無能。自上台以來，賴清德一門心思挑動對立、攫取政治利益，對迫在眉睫的民生問題毫不在意。高喊團結，實則製造綠色恐怖、專心打掉雜質；羅列虛無縹緲的民生舉措畫大餅，實則把巨額資金投入國防、軍備；口口聲聲不遺漏任何一個人，實則在颱風、洪水等災害中拖沓、鬆懈，置民眾安危於不顧。

令人不齒的是，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災中，賴清德當局救災不力，致大量人員傷亡，民眾求告無門，只能穿上膠鞋、拿起鏟子開展自救，而賴清德非但不反思，反而把鏟子超人作為包裝政績、轉嫁不滿的工具。只會說漂亮話、只會製造麻煩甚至危機，賴清德必將為背叛和愚弄臺灣民眾付出慘痛代價。

洶湧民意，源於賴清德掏空台灣家底、葬送台灣未來的賣台惡行。關稅、大規模農產品進口、晶片產業，一一成為賴清德換取台獨私利的籌碼。尤其是在這次所謂雙十講話中，賴清德為迎合外部勢力，誓言在2030年前將國防預算提升至地區生產毛額的5%。

這些錢如果用在民生領域，可建20座大型醫院、修10條高鐵線路、供全台灣中小學生20年免費營養午餐。說到底，龐大的軍費開支還是要從民生支出中擠、從老百姓的腰包裡摳。更可悲的是，賴清德討好外部勢力，把台灣變成隨按隨取的提款機，換來的卻是更大胃口、更高要價，以及隨時被踢開的棄子命運。賴清德選擇「與狼共舞」，註定要被反噬。