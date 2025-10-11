國慶致詞遭綠圍剿 韓國瑜臉書卻讚聲爆表：比萊爾校長更像總統

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中華民國114年國慶典禮今天舉行，國慶慶籌會主席、立法院長韓國瑜致詞。記者許正宏／攝影
中華民國114年國慶典禮今天舉行，國慶慶籌會主席、立法院長韓國瑜致詞。記者許正宏／攝影

立法院長韓國瑜昨天以國慶大典主席身份致詞時，談及被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判有可能會犧牲的台灣未來等，引發綠營圍剿反擊。韓國瑜將致詞全文貼在個人臉書卻讚聲爆表，不僅按讚數7.6萬，遠超過賴清德總統國慶談話貼文的2.7萬，且留言多為正面聲量，更有網友說，「比萊爾校長更像總統」。

立法院長韓國瑜在國慶典禮致詞細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬人、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會等，也提到威脅台灣的「三座隱形堰塞湖」，他說「在追求民主自由的道路上，我們絕對不能讓台海發生戰爭、不能繼續放任黨派永無休止惡鬥，也希望對美關稅談判順利。」期待能夠透過更進一步的國會改革與政黨可能的合作，一起齊心努力排除。

民進黨發言人吳崢批評，這是第一次國會議長在主持國慶大會時有這樣失態言行，不僅貽笑國際，更有失身為立法院長格局，民進黨除了表示遺憾，更對韓國瑜此番不當言行表達可恥和抗議。

隨後總統府、民進黨立委們也接續批韓，但在綠營圍剿下，韓國瑜在社群媒體貼出國慶致詞貼文，仍有高度正面網路聲量，有網友留言，「韓院長句句實言！掩耳盜鈴只能自欺欺人，願意真實謙卑的面對才會進步」、「院長說出了小市民的心聲」，還有網友說，「這才是國家領導人應有的高度，與超越黨派為國為民的胸懷」、「比萊爾校長更像總統」等。

國慶 韓國瑜 賴清德

