南投國慶濃煙瀰漫咳嗽連連 還有稻田燒起來...縣府說「安啦！」

今年國慶焰火昨晚首度在南投市貓羅溪畔登場，號稱十年來規模最大、施放數量多達4萬3千發，但天公不作美，空氣擴散條件不佳，現場煙霧瀰漫，讓許多民眾苦笑「煙比火多」，還因落焰掉入稻田引起民眾驚嚇，南投縣政府澄清，焰火落在規畫的落焰區，皆依程序迅速處理，無安全疑慮。

南投建縣以來首辦國慶焰火，共設計12個主題、施放長達40分鐘，吸引超過28萬人湧入南投市。晚間8點準時點燃第一發焰火，現場響起驚呼聲，不少人舉起手機錄影，但短短幾分鐘後，濃煙開始堆積、越飄越低，整片天空霧白一片，繽紛焰火被吞沒，觀眾席一片錯愕。

「看不到煙火，只看到煙！」林小姐說，前面一分鐘還驚艷，後面什麼都看不見，只剩煙霧和火光，身邊好幾組家庭乾脆提前收拾離場。從台中開車來的陳先生表示，「原本期待國慶最美焰火，結果像霧中探火」，現場人潮擁擠、空氣悶熱，部分觀眾甚至咳嗽連連。

有民眾在Threads貼出現場影片指出，看到火苗掉進稻田引起濃煙，趕緊報警。南投縣政府澄清，施放區及落焰區皆事先畫設管制範圍，包含南投市內興段地號與東閔路、環河道路堤頂等路段，全面封閉僅供作業及救援車輛通行；焰火落地後皆依程序迅速處理，無安全疑慮。

有民眾指出，高空焰火需倚賴氣流帶走煙霧，若風速不足，煙霧會滯留在觀賞區，影響視線。南投市四面環山、風勢微弱，是造成「煙火看不到」的主因。

雖然焰火規模創十年新高，但現場觀賞體驗卻兩極化。有人失望直呼「期待越高失望越大」，也有人安慰說，「能親臨現場就是一種參與」。