極端高溫竟跟「雙颱」有關 專家指這時變天轉雨又大幅轉涼

國慶致詞遭綠圍剿 韓國瑜臉書卻讚聲爆表：比萊爾校長更像總統

日劇女王翻車！米倉涼子驚爆涉毒 與阿根廷男友愛巢被搜出違法物品

南投國慶濃煙瀰漫咳嗽連連 還有稻田燒起來...縣府說「安啦！」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投國慶焰火因現場濃煙瀰漫，許多民眾因濃煙擴散，趕緊撤離。圖／民眾提供
南投國慶焰火因現場濃煙瀰漫，許多民眾因濃煙擴散，趕緊撤離。圖／民眾提供

今年國慶焰火昨晚首度在南投市貓羅溪畔登場，號稱十年來規模最大、施放數量多達4萬3千發，但天公不作美，空氣擴散條件不佳，現場煙霧瀰漫，讓許多民眾苦笑「煙比火多」，還因落焰掉入稻田引起民眾驚嚇，南投縣政府澄清，焰火落在規畫的落焰區，皆依程序迅速處理，無安全疑慮。

南投建縣以來首辦國慶焰火，共設計12個主題、施放長達40分鐘，吸引超過28萬人湧入南投市。晚間8點準時點燃第一發焰火，現場響起驚呼聲，不少人舉起手機錄影，但短短幾分鐘後，濃煙開始堆積、越飄越低，整片天空霧白一片，繽紛焰火被吞沒，觀眾席一片錯愕。

「看不到煙火，只看到煙！」林小姐說，前面一分鐘還驚艷，後面什麼都看不見，只剩煙霧和火光，身邊好幾組家庭乾脆提前收拾離場。從台中開車來的陳先生表示，「原本期待國慶最美焰火，結果像霧中探火」，現場人潮擁擠、空氣悶熱，部分觀眾甚至咳嗽連連。

有民眾在Threads貼出現場影片指出，看到火苗掉進稻田引起濃煙，趕緊報警。南投縣政府澄清，施放區及落焰區皆事先畫設管制範圍，包含南投市內興段地號與東閔路、環河道路堤頂等路段，全面封閉僅供作業及救援車輛通行；焰火落地後皆依程序迅速處理，無安全疑慮。

有民眾指出，高空焰火需倚賴氣流帶走煙霧，若風速不足，煙霧會滯留在觀賞區，影響視線。南投市四面環山、風勢微弱，是造成「煙火看不到」的主因。

雖然焰火規模創十年新高，但現場觀賞體驗卻兩極化。有人失望直呼「期待越高失望越大」，也有人安慰說，「能親臨現場就是一種參與」。

有網友指出，台北101跨年焰火也曾遇上無風狀況，被濃煙掩蓋，「看煙火本來就要看天氣和運氣，這次南投真的太悶了」。

南投國慶焰火，焰火掉進落焰區稻田，引起民眾報警。圖／翻攝自Threads@nancy0714
南投國慶焰火，焰火掉進落焰區稻田，引起民眾報警。圖／翻攝自Threads@nancy0714
南投國慶焰火因現場濃煙瀰漫，許多民眾因濃煙擴散，趕緊撤離。圖／民眾提供
南投國慶焰火因現場濃煙瀰漫，許多民眾因濃煙擴散，趕緊撤離。圖／民眾提供

國慶演說5重點 他指賴清德沒說這4字、韓國瑜堰塞湖比喻為1事

南投國慶焰火意外 空拍機掉落砸傷男童腿無大礙

影／煙比火多！南投國慶焰火煙霧瀰漫成「星雲秀」 國道駕駛開霧燈

賴清德、韓國瑜、許淑華同台 「七彩水墨焰火」照亮中華民國114歲生日

相關新聞

國慶致詞遭綠圍剿 韓國瑜臉書卻讚聲爆表：比萊爾校長更像總統

立法院長韓國瑜昨天以國慶大典主席身份致詞時，談及被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策...

南投國慶濃煙瀰漫咳嗽連連 還有稻田燒起來...縣府說「安啦！」

今年國慶焰火昨晚首度在南投市貓羅溪畔登場，號稱十年來規模最大、施放數量多達4萬3千發，但天公不作美，空氣擴散條件不佳，現...

環時社評批賴清德國慶演說：所謂「台灣之盾」，只是昂貴的幻象

中共黨媒環球時報今天發表題為「『雙十』這場秀，藏不住賴清德的心虛」的社評，文中批判稱，賴清德宣稱要打造所謂鎮「台灣之盾」...

國慶演說5重點 他指賴清德沒說這4字、韓國瑜堰塞湖比喻為1事

昨天國慶日，賴清德總統和立法院長韓國瑜出席國慶大會，先後發表國慶演說。政治評論員黃暐瀚表示，今年賴清德總統和韓國瑜的國慶...

【總編開箱】韓國瑜點出讓綠營跳腳的3隻灰犀牛，哪一隻是虛構的？

立法院長韓國瑜10日在國慶典禮致詞提到威脅台灣的「3座隱形堰塞湖」，他說「在追求民主自由的道路上，我們絕對不能讓台海發生戰爭、不能繼續放任黨派永無休止惡鬥，也希望對美關稅談判順利。」並對台灣的國土遭破壞、能源政策感到憂心，沒想到卻引來綠營跳腳，從民進黨發言人吳崢到不具名的府方人士輪番批評，罵他貽笑國際，但韓國瑜說的這幾件事，哪件是「不實言論」？

賴總統拋「台灣之盾」 一圖看懂多層防空、哪款武器射程最遠

賴清德總統10日在國慶演說中向中國大陸喊話「期待中國能體現大國的責任」，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀；對於國家安全，賴總統說，今年底將提出國防特別預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。

