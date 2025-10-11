環時社評批賴清德國慶演說：所謂「台灣之盾」，只是昂貴的幻象

中共黨媒環球時報今天發表題為「『雙十』這場秀，藏不住賴清德的心虛」的社評，文中批判稱，賴清德宣稱要打造所謂鎮「台灣之盾」，還要比照以色列「鐵穹系統」，並且將軍費拉高到GDP的3%，甚至5%。這種說法聽起來氣勢很大，其實是讓全台灣為他的冥頑不化和政治操弄買單。而實質上，這是強迫台灣社會在心理上與戰爭共存，在「買安全感」的惡性循環中不斷沉淪。它並稱，所謂「台灣之盾」，只是昂貴的幻象。

評論並說，在兩岸問題上，賴清德繼續玩話術遊戲，顛倒黑白、挑戰法理。 《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等歷史文件早已明確規定，日本必須歸還從中國竊取的包括台灣、澎湖列島在內的所有領土。這是中國對台灣擁有主權的國際法依據。而賴清德卻試圖以日本右翼的「終戰敘事」取代中國對抗勝利的史實，以模糊台灣回歸中國的歷史進程。

它稱，賴清德也公然挑戰聯合國大會第2758號決議的權威，妄圖以「中國不能代表台灣」的謬論撼動國際共識，蓄意對抗戰後國際秩序，進行政治冒險。

文章稱，賴清德在今年所謂「雙十」演說中，試圖把自己包裝成「民主守護者」和「經濟建設者」。他高調宣稱台灣經濟成長「亞洲第一」，並在台海問題上刻意製造「威脅論」，宣稱要打造「台灣之盾」、擴充軍費、強化國防體系。但同時，他閉口不談政府救災不力，卻稱讚花蓮災後自發救援的「鏟子超人」體現了「台灣精神」，將民眾自救美化為「官方政績」。然而，這篇數千字的講話，實質內容卻乏善可陳——經濟數字堆砌成虛假繁榮，強硬口號掩蓋安全焦慮，民意只被當作修辭點綴。

社評稱，賴清德的吹噓很快就迎來了打臉。 「被'大罷免'撕裂的台灣社會、被'去中化'激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被'關稅談判'有可能會犧牲的台灣未來」，同場發言的韓國瑜用這幾個「隱形堰塞湖」的比喻，澆滅了賴清德自導自演的政治秀。

它說，賴清德不願面對真問題。他不去談台海風險如何化解，不去講經濟結構怎麼調整，不去反思社會分裂為何加劇，只是不斷地「包裝」，把問題說成希望，把危機說成進步，甚至把群眾的不安說成「團結的力量」。

文章稱，所謂「台灣之盾」，只是昂貴的幻象；所謂「團結」，不過是黨派會立下的虛假敘事。 「鏟子超人」言論更是諷刺，那些在馬太鞍溪堰塞湖災情后，自發穿著雨鞋、拿起鏟子、不遠千里前去馳援受災鄉親的「鏟子超人」，也成為賴清德演說中的煽情道具，被用以強調「社會韌性」。賴清德把台灣民眾的自救變成政績，充斥著貪功塞責的虛偽。

評論指出，賴清德宣稱要打造所謂「台灣之盾」，還要比照以色列「鐵穹系統」，並且將軍費拉高到GDP的3%，甚至5%。這種說法聽起來氣勢很大，其實是讓全台灣為他的冥頑不化和政治操弄買單。以「威脅」塑造認同，以「對抗」維持團結，這是近年來民進黨慣用的政治動員燃料。實質上，這是強迫台灣社會在心理上與戰爭共存，在「買安全感」的惡性循環中不斷沉淪，全然不顧美國在軍購過程中漫天要價，更不管民眾迫切的民生訴求。

它稱，賴清德的「雙十」演講看似高調，其實充滿焦慮。他用漂亮話語掩飾空虛，用對抗大陸掩蓋無力，用虛構的「精神」安慰自己。歷史最終會證明，嘴上的「台灣之盾」，終究擋不住歷史車輪滾滾向前。大陸的綜合實力、民眾向心力、國際地位都在持續上升，越來越多台灣民眾希望台海和平，「倚外謀獨」、抗拒統一，注定會失敗。

文章最後說，儘管民進黨當局各種設限、百般阻撓，但2024年台赴陸遊客仍佔台出境旅遊總人次的16.4%，大陸穩居第二大目的地；兩岸婚姻、就業、創業合作持續增加。越來越多的台灣同胞意識到，只有推動兩岸關係健康發展，才能獲得真正的安全與尊嚴。賴清德若真關心「世世代代的安身立命」，就該看到這一趨勢，而非以政治操弄製造隔閡。