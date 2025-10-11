紐約慶祝雙十遊行　華埠封街遊客瘋台灣

紐約僑社在雙十國慶當日舉行盛大遊行，吸引大批市民與觀光客圍觀。駐紐約辦事處長李志強表示，紐約僑胞與中華民國創建密不可分，感謝僑胞支持。

大批紐約華埠民眾與市民、觀光客，參加在曼哈頓唐人街舉行的年度中華民國雙十國慶升旗典禮與遊行活動。遊行在僑團舞龍、醒獅演出與炮竹聲中展開，警方封街維持交通，慶祝114年國慶。

遊行充滿喜慶氣氛，遊客揮舞國旗，不少僑胞身穿國旗裝，駐紐約辦事處長李志強、紐約中華公所主席朱超然及各大僑團領袖帶領隊伍前進。

僑社領袖同日在中華公所前舉行升旗典禮，出席人士演唱美國與中華民國國歌，並向國父孫中山銅像獻花，會後舉行慶祝大會。

李志強在會中表示，紐約僑胞與中華民國創建密不可分，中華民國一路走來很大部份歸功海外僑胞無私支持，中華公所及各大僑團在其中扮演關鍵角色。

朱超然說，中華民國的民主制度及自由價值已為成亞洲重要燈塔，區域許多國家仍在為自由努力耕耘，台灣以實際行動證明民主不只是西方產物，已是普世人權。

位於曼哈頓南區的華埠與自由女神像、布魯克林大橋、時報廣場等，同為紐約重要觀光景點，是不少美國民眾與國際旅客初次接觸方文化的櫥窗。

來到百年歷史的紐約華埠除了可享受美食，僑社每年舉辦雙十活動，讓大批遊客體驗台灣在亞洲民主的重要地位。