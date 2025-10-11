國慶演說5重點 他指賴清德沒說這4字、韓國瑜堰塞湖比喻為1事

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
昨天國慶大會上，賴清德總統（右二）出席國慶大會，與副總統蕭美琴（右一）、總統夫人吳玫如（中）、立法院長韓國瑜（左二）與夫人李佳芬（左一）揮舞國旗。記者胡經周／攝影
昨天國慶日，賴清德總統和立法院長韓國瑜出席國慶大會，先後發表國慶演說。政治評論員黃暐瀚表示，今年賴清德總統和韓國瑜的國慶談話各有特色，他列出5重點。

黃暐瀚在臉書表示，每年國慶，都很開心看到朝野政治人物齊聚一堂，同台為國家的生日慶賀。今年賴總統和韓國瑜的演說各有特色，一，韓國瑜呼籲團結，細數今年的種種遺憾（罷免、弊案），還高唱「國恩家慶」，展露歌喉。二，韓國瑜提出「台海戰爭、黨派分裂與關稅失利」3個堰塞湖警訊，期待朝野合作。

賴清德總統的演說方面，黃暐瀚表示，賴總統感謝鏟子超人，讚嘆這「小小多山的國家」，何等有愛心，何等偉大。賴總統依舊使用「二戰終戰80年」，沒有說「抗戰勝利」。演講最後呼喊口號為「台灣加油，中華民國加油，中華民國台灣加油」。

