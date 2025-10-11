聽新聞
賴總統：打造護國群山 協助百工百業導入AI
面對美國關稅政策等國際變局，賴清德總統昨表示，將積極進行對美對等關稅談判，爭取合理稅率；此外，要打造「護國群山」，厚植台灣產業實力，積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術，協助百工百業導入ＡＩ工具，確保中華民國台灣競爭優勢。
賴總統表示，當前世界各國都遭遇劇烈的變化和挑戰，但台灣創造國際稱羨的經濟表現，根據亞洲開發銀行報告，將台灣今年經濟成長率，由百分之三點三大幅上調到百分之五點一，是亞洲四小龍之首，也超越中國。
「變動的年代，也是機會的年代」賴總統說，我們要勇敢布局。政府將採三大策略，確保中華民國台灣競爭優勢。第一，擴大投資，深耕台灣，啟動「兆元投資國家發展方案」。
賴總統說，第二，深化國際經貿合作，布局全球。台灣積極與美關稅談判，爭取合理稅率，深化台美產業合作。
第三，打造護國群山，厚植台灣產業實力。政府協助百工百業導入ＡＩ工具，並且推動ＡＩ在各領域的應用，讓台灣在全球科技發展上，站穩領先地位。
賴總統提及，明年「國家感染性疾病資源庫」完工，藉由百億預算的「投資智慧醫療創新創業計畫」，推動生醫產業成兆元產業，打造另一座護國神山。
