聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：打造護國群山 協助百工百業導入AI

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
國慶大會10日上午在總統府前廣場登場，賴清德總統向遊行隊伍揮旗致意。 記者陳正興／攝影
國慶大會10日上午在總統府前廣場登場，賴清德總統向遊行隊伍揮旗致意。 記者陳正興／攝影

面對美國關稅政策等國際變局，賴清德總統昨表示，將積極進行對美對等關稅談判，爭取合理稅率；此外，要打造「護國群山」，厚植台灣產業實力，積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術，協助百工百業導入ＡＩ工具，確保中華民國台灣競爭優勢。

賴總統表示，當前世界各國都遭遇劇烈的變化和挑戰，但台灣創造國際稱羨的經濟表現，根據亞洲開發銀行報告，將台灣今年經濟成長率，由百分之三點三大幅上調到百分之五點一，是亞洲四小龍之首，也超越中國。

「變動的年代，也是機會的年代」賴總統說，我們要勇敢布局。政府將採三大策略，確保中華民國台灣競爭優勢。第一，擴大投資，深耕台灣，啟動「兆元投資國家發展方案」。

賴總統說，第二，深化國際經貿合作，布局全球。台灣積極與美關稅談判，爭取合理稅率，深化台美產業合作。

第三，打造護國群山，厚植台灣產業實力。政府協助百工百業導入ＡＩ工具，並且推動ＡＩ在各領域的應用，讓台灣在全球科技發展上，站穩領先地位。

賴總統提及，明年「國家感染性疾病資源庫」完工，藉由百億預算的「投資智慧醫療創新創業計畫」，推動生醫產業成兆元產業，打造另一座護國神山。

國慶 賴清德 百工百業 稅率 關稅談判 台美 成長率 對等關稅 護國 中華民國台灣

延伸閱讀

新聞幕後／台灣之盾非橫空出世 美國早知情

賴清德台獨史觀使國慶蒙灰

國安人士：總統國慶演說 用和平尋兩岸交集

學者：賴清德疑受美壓力 國慶演說未提政治定位

相關新聞

國慶談話…賴總統籲中共放棄武力脅迫 將打造台灣之盾

昨天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統在國慶演說中向中國大陸喊話「期待中國能體現大國的責任」，放棄以武力及脅迫方式改變台...

新聞眼／T-Dome衛台？兩岸和平要政治解決

賴總統主張建立類似以色列鐵穹系統的台灣之盾（T-Dome），政府加強台灣軍事防衛能力，外人很難質疑其錯誤。可是兩岸問題不...

新聞幕後／「台灣之盾」非橫空出世 美國早知情

在台美關稅談判即將揭曉、月底或明年初可能的「川習會」前夕，賴清德昨天的國慶演說備受美中台三方關注。賴總統今年國慶演說減少...

朱立倫：民進黨把中華民國丟掉 國家不能交到華府、北京手上

昨天是國慶日，國民黨中央舉辦升旗典禮。國民黨主席朱立倫向賴清德總統喊話，今年是國際局勢巨變時刻，對於兩岸關係，「絕對不可...

賴總統：打造護國群山 協助百工百業導入AI

面對美國關稅政策等國際變局，賴清德總統昨表示，將積極進行對美對等關稅談判，爭取合理稅率；此外，要打造「護國群山」，厚植台灣產業實力，積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術，協助百工百業導入ＡＩ工具，確保中華民國台灣競爭優勢。

新聞眼／韓國瑜務實「國是提醒」 執政者不聽續惡鬥

中華民國國慶，本該普天同慶、團結向心，韓國瑜以國會議長高度，點出台灣面臨的「三座隱形堰塞湖」，孰料總統府人士及民進黨立即砲火猛烈反擊，進行政治攻擊。這種「瘡疤被揭即反撲」的膝反射，暴露執政黨固執己見、拒絕自省傲慢心態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。