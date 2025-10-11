國民黨批賴總統國慶演說 「看不見反省與擔當」

賴清德總統發表國慶文告後，引來在野黨質疑，國民黨批評，賴總統國慶談話與國人實際感受大相逕庭，整篇充滿自我感覺良好的口氣，讓人看不見執政者應有的反省與擔當，盡顯幼稚的心理。對二戰仍滿滿的「終戰」史觀，忘記台灣被殖民的歷史，從根抹去史實，對此表達強烈遺憾，盼賴總統早日拿出總統格局，貼近人民感受，正視台灣的歷史與當前社會的真實困境。

民眾黨也說，賴總統執政的第一年，「團結台灣」被徹底揚棄變成口號，「共圓夢想」更因大罷免造成社會的分裂與分歧更甚，民眾黨仍衷心期盼，今年賴總統所提出的強化「豐沛民主力」、「創新經濟力」、「均衡照顧力」、「外交夥伴力」、「國防堅韌力」、「公民良善力」等，不再是作文與口號大賽上曇花一現的名詞。

相對於在野黨將矛頭指向賴總統，綠營則是將砲口對準立法院長韓國瑜。對於韓國瑜在國慶大典演說提及，光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會等，民進黨批評「貽笑國際」，有失身為立法院長格局。府方人士也說，韓國瑜用網路不實消息，在國慶大典上對不同的政黨做政治攻擊，「我們表達遺憾」。

韓國瑜在國慶大典上點出，絕對不能讓台海發生戰爭，不能再放任黨派之間永無休止惡鬥，並希望對美關稅談判順利，否則這三座「隱形堰塞湖」將影響台灣未來，此番言論引發綠營炸鍋。

府方人士表示，國慶大典是為國家慶生，且是面向國際很重要的場合。一個國會議長在國慶大典上，用這種網路上不實的消息，作為演講的內容，滿令人意外。國慶大典是台灣對國際發聲很重要的典禮，韓國瑜國慶大典上，對不同的政黨做這樣的政治攻擊，「我們表達遺憾」。