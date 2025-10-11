新聞眼／韓國瑜務實「國是提醒」 執政者不聽續惡鬥

中華民國國慶，本該普天同慶、團結向心，韓國瑜以國會議長高度，點出台灣面臨的「三座隱形堰塞湖」，孰料總統府人士及民進黨立即砲火猛烈反擊，進行政治攻擊。這種「瘡疤被揭即反撲」的膝反射，暴露執政黨固執己見、拒絕自省傲慢心態。

韓國瑜的演說，是一篇務實的國是提醒。過去一年於中華民國發生的大小事件，無一不是對為政者的警鐘。花蓮光復鄉水患餘波未平，中南部風災後重建路茫茫；股市雖屢創歷史新高，卻有一二○萬勞工月薪不到新台幣三萬一千元，貧富差距如隱形炸彈；更有光電板破壞山林良田、黑心商人使美濃變大峽谷、大罷免撕裂社會、「去中化」激化戰爭風險、意識形態主導的能源政策拖累民生，及美國關稅談判若失守可能犧牲台灣未來的隱憂。

韓國瑜比喻上述為「隱形堰塞湖」，一旦潰堤，便是滅頂之災。這不是黨派攻擊，而是以立法院長高度反映民意，向賴總統傳達憂患，呼籲內外團結，理性處事。

總統府反擊，將焦點從國家危機轉向人身攻擊，暴露執政當局的狹隘視野。用府方人士不具名放話、指責「政治攻擊」，也不是執政者正視問題的正確心態。

為政者不聽忠諫、固執一己之見，往往釀禍。韓國瑜憂心國家隱患、朝野對立難解，提出建言；總統府應對話而非對抗，針對韓國瑜的示警，應謙卑自省而非一味反擊；面對隱形堰塞湖隱患，朝野更當同心共思解方。

國慶不該是吵架日，應該是團結日，賴總統做為國家的領導者，應當展現容納異見的胸襟及擘畫藍圖的遠見，空喊口號卻劍指在野，無助國家團結及安定，黨派惡鬥不止，台灣未來又將陷入無止盡內耗。