新聞眼／韓國瑜務實「國是提醒」 執政者不聽續惡鬥

聯合報／ 本報記者屈彥辰
立法院長韓國瑜在國慶典禮致詞，指台海戰爭、黨派惡鬥、關稅談判3座「隱形堰塞湖」影響台灣的未來，期待透過國會改革與政黨合作，大家一齊努力排除。 記者陳正興／攝影
中華民國國慶，本該普天同慶、團結向心，韓國瑜以國會議長高度，點出台灣面臨的「三座隱形堰塞湖」，孰料總統府人士及民進黨立即砲火猛烈反擊，進行政治攻擊。這種「瘡疤被揭即反撲」的膝反射，暴露執政黨固執己見、拒絕自省傲慢心態。

韓國瑜的演說，是一篇務實的國是提醒。過去一年於中華民國發生的大小事件，無一不是對為政者的警鐘。花蓮光復鄉水患餘波未平，中南部風災後重建路茫茫；股市雖屢創歷史新高，卻有一二○萬勞工月薪不到新台幣三萬一千元，貧富差距如隱形炸彈；更有光電板破壞山林良田、黑心商人使美濃變大峽谷、大罷免撕裂社會、「去中化」激化戰爭風險、意識形態主導的能源政策拖累民生，及美國關稅談判若失守可能犧牲台灣未來的隱憂。

韓國瑜比喻上述為「隱形堰塞湖」，一旦潰堤，便是滅頂之災。這不是黨派攻擊，而是以立法院長高度反映民意，向賴總統傳達憂患，呼籲內外團結，理性處事。

總統府反擊，將焦點從國家危機轉向人身攻擊，暴露執政當局的狹隘視野。用府方人士不具名放話、指責「政治攻擊」，也不是執政者正視問題的正確心態。

為政者不聽忠諫、固執一己之見，往往釀禍。韓國瑜憂心國家隱患、朝野對立難解，提出建言；總統府應對話而非對抗，針對韓國瑜的示警，應謙卑自省而非一味反擊；面對隱形堰塞湖隱患，朝野更當同心共思解方。

國慶不該是吵架日，應該是團結日，賴總統做為國家的領導者，應當展現容納異見的胸襟及擘畫藍圖的遠見，空喊口號卻劍指在野，無助國家團結及安定，黨派惡鬥不止，台灣未來又將陷入無止盡內耗。

評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

慶籌會突槌 韓國瑜錯唸賴清德講稿皺眉喊停

批韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際 民進黨遺憾也抗議

國慶談話…賴總統籲中共放棄武力脅迫 將打造台灣之盾

昨天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統在國慶演說中向中國大陸喊話「期待中國能體現大國的責任」，放棄以武力及脅迫方式改變台...

新聞眼／T-Dome衛台？兩岸和平要政治解決

賴總統主張建立類似以色列鐵穹系統的台灣之盾（T-Dome），政府加強台灣軍事防衛能力，外人很難質疑其錯誤。可是兩岸問題不...

新聞幕後／「台灣之盾」非橫空出世 美國早知情

在台美關稅談判即將揭曉、月底或明年初可能的「川習會」前夕，賴清德昨天的國慶演說備受美中台三方關注。賴總統今年國慶演說減少...

朱立倫：民進黨把中華民國丟掉 國家不能交到華府、北京手上

昨天是國慶日，國民黨中央舉辦升旗典禮。國民黨主席朱立倫向賴清德總統喊話，今年是國際局勢巨變時刻，對於兩岸關係，「絕對不可...

新聞眼／韓國瑜務實「國是提醒」 執政者不聽續惡鬥

國民黨批賴總統國慶演說 「看不見反省與擔當」

賴清德總統發表國慶文告後，引來在野黨質疑，國民黨批評，賴總統國慶談話與國人實際感受大相逕庭，整篇充滿自我感覺良好的口氣，讓人看不見執政者應有的反省與擔當，盡顯幼稚的心理。對二戰仍滿滿的「終戰」史觀，忘記台灣被殖民的歷史，從根抹去史實，對此表達強烈遺憾，盼賴總統早日拿出總統格局，貼近人民感受，正視台灣的歷史與當前社會的真實困境。

