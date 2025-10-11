韓國瑜：3座隱形堰塞湖威脅台灣 大家齊心努力排除

立法院長韓國瑜在國慶典禮致詞提到威脅台灣的「三座隱形堰塞湖」，他說「在追求民主自由的道路上，我們絕對不能讓台海發生戰爭、不能繼續放任黨派永無休止惡鬥，也希望對美關稅談判順利。」期待能夠透過更進一步的國會改革與政黨可能的合作，一起齊心努力排除。

國慶大會昨於總統府前登場，身兼國慶大會主席的韓國瑜在現場唱起「國恩家慶」，歌詞中有「多少人流血流汗，大家才有今朝」。他表示，要向每一位出錢出力、出手馳援最近受災嚴重的中南部與花蓮光復鄉的民眾致上最高的敬意，大家就是「國恩家慶」歌詞中寫的「齊奮起，復我河山，救我同胞」的最佳寫照。

接著，韓國瑜談到對台灣未來的憂心，「在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？」包含南部水災重建、低薪、國土破壞、被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判有可能會犧牲的台灣未來，以上這些所有的無形壓力都是看不見，但卻是一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。

韓國瑜表示，迎來一一四年的中華民國，比想像中還要處境艱難，必須在最快的時間內將這些隱形堰塞湖改造成一座座護國神山。

韓國瑜呼籲，在追求民主自由的道路上，絕對不能讓台海發生戰爭、不能繼續放任黨派永無休止惡鬥，也希望對美關稅談判順利，這三座堰塞湖在在影響台灣的未來。

韓國瑜說，他期待能夠透過更進一步的國會改革與可能的政黨合作，為兩千三百萬國民同胞，謀求一個政治清明、司法公正、用人唯才、以民為先的全民政府，也期待在各位鏟子超人的相助與監督之下，大家一起齊心努力排除這威脅台灣的三座隱形堰塞湖，到那時，才能真的實現國恩家慶裡的願望：「家家歡慶樂陶陶」。

韓國瑜致詞時也發生一段插曲，開始念講稿沒多久就皺眉表示暫停，與工作人員確認後，請三軍儀隊演奏。慶籌會副處長羅正杰表示，因工作人員未即時換掉致詞台講稿，造成流程錯誤，是慶籌會疏失。