韓國瑜：3座隱形堰塞湖威脅台灣 大家齊心努力排除

聯合報／ 記者張文馨張曼蘋／台北報導
立法院長韓國瑜在國慶典禮上致詞，指台海戰爭、黨派惡鬥、關稅談判3座「隱形堰塞湖」影響台灣的未來，期待透過國會改革與政黨合作，一起齊心努力排除。 記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜國慶典禮致詞提到威脅台灣的「三座隱形堰塞湖」，他說「在追求民主自由的道路上，我們絕對不能讓台海發生戰爭、不能繼續放任黨派永無休止惡鬥，也希望對美關稅談判順利。」期待能夠透過更進一步的國會改革與政黨可能的合作，一起齊心努力排除。

國慶大會昨於總統府前登場，身兼國慶大會主席的韓國瑜在現場唱起「國恩家慶」，歌詞中有「多少人流血流汗，大家才有今朝」。他表示，要向每一位出錢出力、出手馳援最近受災嚴重的中南部與花蓮光復鄉的民眾致上最高的敬意，大家就是「國恩家慶」歌詞中寫的「齊奮起，復我河山，救我同胞」的最佳寫照。

接著，韓國瑜談到對台灣未來的憂心，「在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？」包含南部水災重建、低薪、國土破壞、被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判有可能會犧牲的台灣未來，以上這些所有的無形壓力都是看不見，但卻是一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。

韓國瑜表示，迎來一一四年的中華民國，比想像中還要處境艱難，必須在最快的時間內將這些隱形堰塞湖改造成一座座護國神山。

韓國瑜呼籲，在追求民主自由的道路上，絕對不能讓台海發生戰爭、不能繼續放任黨派永無休止惡鬥，也希望對美關稅談判順利，這三座堰塞湖在在影響台灣的未來。

韓國瑜說，他期待能夠透過更進一步的國會改革與可能的政黨合作，為兩千三百萬國民同胞，謀求一個政治清明、司法公正、用人唯才、以民為先的全民政府，也期待在各位鏟子超人的相助與監督之下，大家一起齊心努力排除這威脅台灣的三座隱形堰塞湖，到那時，才能真的實現國恩家慶裡的願望：「家家歡慶樂陶陶」。

韓國瑜致詞時也發生一段插曲，開始念講稿沒多久就皺眉表示暫停，與工作人員確認後，請三軍儀隊演奏。慶籌會副處長羅正杰表示，因工作人員未即時換掉致詞台講稿，造成流程錯誤，是慶籌會疏失。

國慶談話…賴總統籲中共放棄武力脅迫 將打造台灣之盾

昨天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統在國慶演說中向中國大陸喊話「期待中國能體現大國的責任」，放棄以武力及脅迫方式改變台...

新聞眼／T-Dome衛台？兩岸和平要政治解決

賴總統主張建立類似以色列鐵穹系統的台灣之盾（T-Dome），政府加強台灣軍事防衛能力，外人很難質疑其錯誤。可是兩岸問題不...

新聞幕後／「台灣之盾」非橫空出世 美國早知情

在台美關稅談判即將揭曉、月底或明年初可能的「川習會」前夕，賴清德昨天的國慶演說備受美中台三方關注。賴總統今年國慶演說減少...

朱立倫：民進黨把中華民國丟掉 國家不能交到華府、北京手上

昨天是國慶日，國民黨中央舉辦升旗典禮。國民黨主席朱立倫向賴清德總統喊話，今年是國際局勢巨變時刻，對於兩岸關係，「絕對不可...

新聞眼／韓國瑜務實「國是提醒」 執政者不聽續惡鬥

中華民國國慶，本該普天同慶、團結向心，韓國瑜以國會議長高度，點出台灣面臨的「三座隱形堰塞湖」，孰料總統府人士及民進黨立即砲火猛烈反擊，進行政治攻擊。這種「瘡疤被揭即反撲」的膝反射，暴露執政黨固執己見、拒絕自省傲慢心態。

國民黨批賴總統國慶演說 「看不見反省與擔當」

賴清德總統發表國慶文告後，引來在野黨質疑，國民黨批評，賴總統國慶談話與國人實際感受大相逕庭，整篇充滿自我感覺良好的口氣，讓人看不見執政者應有的反省與擔當，盡顯幼稚的心理。對二戰仍滿滿的「終戰」史觀，忘記台灣被殖民的歷史，從根抹去史實，對此表達強烈遺憾，盼賴總統早日拿出總統格局，貼近人民感受，正視台灣的歷史與當前社會的真實困境。

