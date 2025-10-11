快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶談話…賴總統籲中共放棄武力脅迫 將打造台灣之盾

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰劉懿萱蔡晉宇／台北報導
昨天是雙十國慶，賴清德總統發表國慶談話，將加速打造「台灣之盾」，建構嚴密防空系統。 記者許正宏／攝影
昨天是雙十國慶，賴清德總統發表國慶談話，將加速打造「台灣之盾」，建構嚴密防空系統。 記者許正宏／攝影

昨天是中華民國一一四年國慶賴清德總統在國慶演說中向中國大陸喊話「期待中國能體現大國的責任」，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀；對於國家安全，賴總統說，今年底將提出國防特別預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。

51次提到台灣 未觸及朝野關係

賴總統以「變局中奮起的新台灣」為題，發表任內第二度國慶演說，全文近四千五百字，提到五十一次台灣、二次中華民國、二次中華民國台灣；演說內容談及經貿、民生、兩岸以及國安等議題，但未觸及朝野關係。

賴總統說，今年是台灣民主化歷史性的一年。就在上個月十日，「我們迎來了歷史性的一刻」，台灣解除戒嚴天數，正式超越了令人窒息的戒嚴統治天數，象徵台灣徹底揮別威權體制的陰霾，迎向民主和充滿希望的未來。賴總統表示，台灣將採取三大策略，積極進行與美對等關稅談判，爭取合理的稅率，也要打造「護國群山」，確保中華民國台灣的競爭優勢。

空軍雷虎小組「勇鷹」高教機以五機編隊、施放彩煙飛越總統府上空壓軸，這也是雷虎小組換裝勇鷹高教機後首度在國慶大會亮相。記者陳正興／攝影
空軍雷虎小組「勇鷹」高教機以五機編隊、施放彩煙飛越總統府上空壓軸，這也是雷虎小組換裝勇鷹高教機後首度在國慶大會亮相。記者陳正興／攝影

守護台海 期盼陸體現大國責任

針對兩岸議題，賴總統說，二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰。賴總統說，民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。

賴總統強調，期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第二七五八號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。

賴總統說，二戰的結果也告訴我們「侵略必敗，團結必勝」，和平必須靠實力，他要向國人和國際社會宣示，今年底將提出國防特別預算；明年度國防預算按照北約標準將超過GDP百分之三，也會在二○三○年前達到GDP百分之五。

朱立倫：兩岸應對話 減少風險

對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，賴總統說，每一位「鏟子超人」鏟出的，不只是厚重的淤泥，幫助災民重返家園；也是一道道希望的光，溫暖每一個人的心。

對於賴總統拋台灣之盾，國民黨主席朱立倫昨強調，真正的戰略是雙D戰略，不但要有強健的國防，更重要的是透過對話交流、減少衝突及風險，才是重點。

國民黨許宇甄說，賴政府切斷兩岸對話，兩岸緊張升溫，區域風險上升，使全民進入準備戰狀態，非最佳治國策略。民進黨立委邱志偉說，賴總統提到要打造「台灣之盾」，這是當前美國政府對台灣最重視的課題，也是告訴中國，台灣的對等尊嚴，是建立在實力的前提。

台北一○一大樓昨晚首度施放國慶焰火搭配無人機表演，秀出「臺灣加油」字樣，還搭配「鏟子」意象，向前往花蓮光復鄉協助救災的志工致敬。記者林伯東／攝影
台北一○一大樓昨晚首度施放國慶焰火搭配無人機表演，秀出「臺灣加油」字樣，還搭配「鏟子」意象，向前往花蓮光復鄉協助救災的志工致敬。記者林伯東／攝影

國慶 賴清德 二戰 朱立倫 國家安全 台灣之盾

延伸閱讀

台北101國慶「無人機＋煙火」雙重盛典震撼夜空 上萬名民眾共襄盛舉

賴總統國慶演說…陸學者倪永杰：談話有所克制 內心對抗本質不變

賴總統國慶談話 分析師點名「這幾檔概念股」：台股注意政策題材

賴總統二次國慶演說沒提「互不隸屬」 學者：縮減北京做文章空間

相關新聞

國慶談話…賴總統籲中共放棄武力脅迫 將打造台灣之盾

昨天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統在國慶演說中向中國大陸喊話「期待中國能體現大國的責任」，放棄以武力及脅迫方式改變台...

新聞眼／T-Dome衛台？兩岸和平要政治解決

賴總統主張建立類似以色列鐵穹系統的台灣之盾（T-Dome），政府加強台灣軍事防衛能力，外人很難質疑其錯誤。可是兩岸問題不...

新聞幕後／「台灣之盾」非橫空出世 美國早知情

在台美關稅談判即將揭曉、月底或明年初可能的「川習會」前夕，賴清德昨天的國慶演說備受美中台三方關注。賴總統今年國慶演說減少...

朱立倫：民進黨把中華民國丟掉 國家不能交到華府、北京手上

昨天是國慶日，國民黨中央舉辦升旗典禮。國民黨主席朱立倫向賴清德總統喊話，今年是國際局勢巨變時刻，對於兩岸關係，「絕對不可...

新聞眼／韓國瑜務實「國是提醒」 執政者不聽續惡鬥

中華民國國慶，本該普天同慶、團結向心，韓國瑜以國會議長高度，點出台灣面臨的「三座隱形堰塞湖」，孰料總統府人士及民進黨立即砲火猛烈反擊，進行政治攻擊。這種「瘡疤被揭即反撲」的膝反射，暴露執政黨固執己見、拒絕自省傲慢心態。

國民黨批賴總統國慶演說 「看不見反省與擔當」

賴清德總統發表國慶文告後，引來在野黨質疑，國民黨批評，賴總統國慶談話與國人實際感受大相逕庭，整篇充滿自我感覺良好的口氣，讓人看不見執政者應有的反省與擔當，盡顯幼稚的心理。對二戰仍滿滿的「終戰」史觀，忘記台灣被殖民的歷史，從根抹去史實，對此表達強烈遺憾，盼賴總統早日拿出總統格局，貼近人民感受，正視台灣的歷史與當前社會的真實困境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。