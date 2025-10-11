國慶談話…賴總統籲中共放棄武力脅迫 將打造台灣之盾

昨天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統在國慶演說中向中國大陸喊話「期待中國能體現大國的責任」，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀；對於國家安全，賴總統說，今年底將提出國防特別預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。

51次提到台灣 未觸及朝野關係

賴總統以「變局中奮起的新台灣」為題，發表任內第二度國慶演說，全文近四千五百字，提到五十一次台灣、二次中華民國、二次中華民國台灣；演說內容談及經貿、民生、兩岸以及國安等議題，但未觸及朝野關係。

賴總統說，今年是台灣民主化歷史性的一年。就在上個月十日，「我們迎來了歷史性的一刻」，台灣解除戒嚴天數，正式超越了令人窒息的戒嚴統治天數，象徵台灣徹底揮別威權體制的陰霾，迎向民主和充滿希望的未來。賴總統表示，台灣將採取三大策略，積極進行與美對等關稅談判，爭取合理的稅率，也要打造「護國群山」，確保中華民國台灣的競爭優勢。

空軍雷虎小組「勇鷹」高教機以五機編隊、施放彩煙飛越總統府上空壓軸，這也是雷虎小組換裝勇鷹高教機後首度在國慶大會亮相。記者陳正興／攝影

守護台海 期盼陸體現大國責任

針對兩岸議題，賴總統說，二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰。賴總統說，民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。

賴總統強調，期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第二七五八號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。

賴總統說，二戰的結果也告訴我們「侵略必敗，團結必勝」，和平必須靠實力，他要向國人和國際社會宣示，今年底將提出國防特別預算；明年度國防預算按照北約標準將超過GDP百分之三，也會在二○三○年前達到GDP百分之五。

朱立倫：兩岸應對話 減少風險

對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，賴總統說，每一位「鏟子超人」鏟出的，不只是厚重的淤泥，幫助災民重返家園；也是一道道希望的光，溫暖每一個人的心。

對於賴總統拋台灣之盾，國民黨主席朱立倫昨強調，真正的戰略是雙D戰略，不但要有強健的國防，更重要的是透過對話交流、減少衝突及風險，才是重點。

國民黨許宇甄說，賴政府切斷兩岸對話，兩岸緊張升溫，區域風險上升，使全民進入準備戰狀態，非最佳治國策略。民進黨立委邱志偉說，賴總統提到要打造「台灣之盾」，這是當前美國政府對台灣最重視的課題，也是告訴中國，台灣的對等尊嚴，是建立在實力的前提。