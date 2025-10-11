陸外交部批台灣之盾：把台拖入險境

賴清德總統在昨天「雙十」談話表示要加速打造「台灣之盾」的嚴密防空系統，大陸外交部發言人郭嘉昆說，妄圖「以武謀獨」、「以武拒統」，只會將台灣拖入兵凶戰危的險境。

大陸官方回應賴總統昨天的「雙十」講話，大陸國台辦抨擊賴是破壞台海和平穩定，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」、擴軍備戰；大陸外交部則稱，任何試圖篡改歷史事實，挑戰聯大第二七五八號決議的行徑「十分荒謬，也十分危險」。

大陸涉台學者李振廣認為，「台灣之盾」實際仍恐難抵擋解放軍「飽和式攻擊」，最後不只難發揮作用，還可能把兩岸關係推向緊張。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣受訪表示，表面上看，賴清德從去年五二○到今年雙十，現在涉兩岸內容不提兩國論、減少台獨論述，看似收斂，但仍可見其對大陸敵意滿滿。

例如強化國防預算及打造「台灣之盾」，李振廣說，相關言論反映出其對大陸的仇恨和對抗決心，也是一種「畫大餅」，從以巴衝突經驗可見，以色列的「鐵穹」防空系統仍被胡塞武裝（我譯青年運動）突破，倘若台海發生衝突，所謂「台灣之盾」也無法承受解放軍的「飽和式攻擊」。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國家發展與戰略研究員王英津指，賴清德首次在這種高位階的嚴肅政治場合提及「大陸扭曲聯大二七五八號決議」，顯然他對大陸的挑釁未變、台獨立場未變，對兩岸關係和平發展並沒有什麼幫助。

他說，賴清德還提及要「與先進國家軍工產業合作」等，這涉及美台軍事合作的加強，可能會觸及大陸反對台獨分裂和反對外部干涉的紅線，大陸絕不會坐視不管，無疑會對台海和平穩定構成嚴峻挑戰，並將兩岸關係推向危險境地。