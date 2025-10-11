快訊

我專家：國防建軍投資 不能空口白話

聯合報／ 記者李人岳周佑政／台北報導

賴總統宣布將加速打造「台灣之盾」，國防院戰略所長蘇紫雲表示，這種整合各種空域的防空系統，就是要確保台灣的空防安全、國家生存；但中華戰略學會資深研究員張競提醒，國防採購建軍投資絕對不能空口說白話，若拿不出真金白銀，最後任何政治支票必然跳票；光在嘴上亂扯這些名詞，結果卻是毫無戰略嚇阻效用可言。

蘇紫雲表示，台灣之盾（T-Dome）使用Dome這個詞彙，是延伸自以色列的鐵穹（Iron Dome）以及美國的金穹（Golden Dome），這兩套系統都是整體防空能力的整合，台灣現在面對中國東風十五、東風十六等彈道飛彈、東風十七的高超音速飛彈、大量的長劍巡弋飛彈、無人機，構成新的防空挑戰，賴總統提出解決方案，也就是技術性整合既有的愛國者三型、天弓三型，以及這次國防展出現的強弓飛彈，具有高高空、高空、中低空、超低空的防衛能力，加上中科院推出的雷射防空系統，能確保台灣空防安全、國家生存。

然而，張競說，總統國慶文告務必避免碰觸某些忌諱事項，其中便包括「千萬不要東施效顰，照抄他國已經推出之政策理念，甚至是政策標籤或是政治口號。」他警告，放眼天下以「盾」為名之防空系統、武器與儎台不知凡幾，但國防建軍畢竟不是修辭學，沒有真金白銀搭配具體規畫方案，最後必然就會淪為口號。

張競質疑，在賴總統宣布前，從來沒有任何人聽過「台灣之盾」，國防部才公布的國防報告書也完全沒提到，「台灣之盾」一詞橫空出世，恐怕國防部也會被搞到丈二金剛摸不著頭腦，既聲稱要加速打造，顯然就還未成形定案，那麼目前進度如何？究竟是僅有政治口號，還是已具備初步理念與全般作戰構想，抑或是整體系統規畫架構已定案，萬事皆備只欠東風，只要能夠獲得預算，整個軍備投資案就可馬上執行？

