打造台版金穹 府：年底報告預算

賴總統昨在國慶演說中表示，將透過新的國防預算，加速打造「台灣之盾」，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。府方人士表示，今年底之前會把國防特別預算跟外界報告，不只「台灣之盾」，還有其他重要的國防策略。

國防部表示，依據賴總統台灣之盾（T-Dome）政策指導，持續籌購新式防空系統；並整合現有自製、外購等防空飛彈（shooters），以自動化C5ISR系統，鏈結各式雷達等高效感知裝備（sensors），「融匯為多Sensor搭配多shooter的擊殺網」，形成多層次、嚴密的空防之盾，確保我空防安全。

府方人士表示，賴總統昨天首度跟國人與世界報告，台灣接下來會有新的防空系統「台灣之盾」。希望架構一個更嚴密，也有高攔截率的防空網，對於確保國家的防禦韌性很重要，希望能夠讓國民的生命財產安全，也讓關鍵基礎設施都能維持正常運作。

在賴總統提出「台灣之盾」一詞之前，軍方人士曾透露，已經向行政院提出的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例」以及特別預算，重點之一就是整合現行各種防空飛彈系統，打造「台版金穹防空網」，其中包含採購新的愛國者飛彈、搭配使用的LTAMDS雷達，以及ＩＢＣＳ「整合戰鬥指揮系統」。

國防院副研究員舒孝煌解釋，台灣未來可能面臨的威脅，包括中共的遠程火箭、小型無人機、九三閱兵中出現的一系列新式裝備、第六代戰機及高超音速飛彈、巡弋飛彈等，可能使全島都面臨中共的打擊威脅。

舒孝煌指出，不過目前國軍的愛二、愛三、天弓二、天弓三、天弓四及未來的NASAMS國家防空飛彈系統，彼此之間可能無法互相構聯。他提醒，建立整合式防空系統的難題，在於美式系統可能很容易和美式裝備互相整合，但與國產的系統彼此間究竟要如何嫁接？據外界分析，目前美國已在新的愛國者飛彈營中完成ＩＢＣＳ「整合戰鬥指揮系統」，其開放式架構具備「即插即戰」功能，可以整合美製及他國製造的飛彈系統，也將成為我方著眼的對象。