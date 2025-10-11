快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

打造台版金穹 府：年底報告預算

聯合報／ 記者李人岳周佑政／台北報導
賴清德總統在國慶演說中表示，將透過新的國防預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。記者陳正興／攝影
賴清德總統在國慶演說中表示，將透過新的國防預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。記者陳正興／攝影

賴總統昨在國慶演說中表示，將透過新的國防預算，加速打造「台灣之盾」，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。府方人士表示，今年底之前會把國防特別預算跟外界報告，不只「台灣之盾」，還有其他重要的國防策略。

國防部表示，依據賴總統台灣之盾（T-Dome）政策指導，持續籌購新式防空系統；並整合現有自製、外購等防空飛彈（shooters），以自動化C5ISR系統，鏈結各式雷達等高效感知裝備（sensors），「融匯為多Sensor搭配多shooter的擊殺網」，形成多層次、嚴密的空防之盾，確保我空防安全。

府方人士表示，賴總統昨天首度跟國人與世界報告，台灣接下來會有新的防空系統「台灣之盾」。希望架構一個更嚴密，也有高攔截率的防空網，對於確保國家的防禦韌性很重要，希望能夠讓國民的生命財產安全，也讓關鍵基礎設施都能維持正常運作。

在賴總統提出「台灣之盾」一詞之前，軍方人士曾透露，已經向行政院提出的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例」以及特別預算，重點之一就是整合現行各種防空飛彈系統，打造「台版金穹防空網」，其中包含採購新的愛國者飛彈、搭配使用的LTAMDS雷達，以及ＩＢＣＳ「整合戰鬥指揮系統」。

國防院副研究員舒孝煌解釋，台灣未來可能面臨的威脅，包括中共的遠程火箭、小型無人機、九三閱兵中出現的一系列新式裝備、第六代戰機及高超音速飛彈、巡弋飛彈等，可能使全島都面臨中共的打擊威脅。

舒孝煌指出，不過目前國軍的愛二、愛三、天弓二、天弓三、天弓四及未來的NASAMS國家防空飛彈系統，彼此之間可能無法互相構聯。他提醒，建立整合式防空系統的難題，在於美式系統可能很容易和美式裝備互相整合，但與國產的系統彼此間究竟要如何嫁接？據外界分析，目前美國已在新的愛國者飛彈營中完成ＩＢＣＳ「整合戰鬥指揮系統」，其開放式架構具備「即插即戰」功能，可以整合美製及他國製造的飛彈系統，也將成為我方著眼的對象。

國慶

延伸閱讀

賴清德喊造「台灣之盾」 陸學者：難抵飽和式攻擊

T-Dome納年底國防特別預算 府方人士：台灣不希望成為區域安全缺口

張競：賴總統橫空出世「台灣之盾」 國防部恐也摸不著頭腦

號稱5秒熔毀超音速反艦飛彈 「燎原-1」雷射武器率先上071登陸艦

相關新聞

影／煙比火多！南投國慶焰火煙霧瀰漫成「星雲秀」 國道駕駛開霧燈

中華民國114年國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引超過27萬人湧入觀賞，場面盛大，不過空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場...

賴清德、韓國瑜、許淑華同台 「七彩水墨焰火」照亮中華民國114歲生日

中華民國114年國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引超過20萬名民眾湧入現場，賴清德總統、立法院長韓國瑜與南投縣長許淑...

萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

慶祝中華民國114年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊的演出獲得國內外貴賓喝采，其中，陸軍軍樂隊的少校...

朱立倫：民進黨把中華民國丟掉 國家不能交到華府、北京手上

昨天是國慶日，國民黨中央舉辦升旗典禮。國民黨主席朱立倫向賴清德總統喊話，今年是國際局勢巨變時刻，對於兩岸關係，「絕對不可...

國安人士：總統國慶演說 用和平尋兩岸交集

賴清德總統昨發表國慶演說，兩岸篇幅減少且未如過去重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬。國安人士表示，「兩岸互不隸屬」、「...

學者：賴清德疑受美壓力 國慶演說未提政治定位

賴清德總統昨國慶演說未提及兩岸互不隸屬，政大外交系教授黃奎博分析，這次演說幾乎沒提政治定位，應是受到美國一些壓力，畢竟美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。