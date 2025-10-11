快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞幕後／台灣之盾非橫空出世 美國早知情

聯合報／ 本報記者周佑政

在台美關稅談判即將揭曉、月底或明年初可能的「川習會」前夕，賴清德昨天的國慶演說備受美中台三方關注。賴總統今年國慶演說減少兩岸議題篇幅，並強調將加速打造「台灣之盾」防空系統，展現自我防衛決心，相關內容與論述，包括美國在內的友盟國家事先都知情也理解。

兩岸外交與國安論述向來是國慶文稿的重中之重，賴總統就任以來，多次重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，昨國慶演說卻隻字未提。取而代之的是，因應大陸今年「三個八十年」的統戰主軸，再次呼應我方與美方說法，呼籲中方停止扭曲聯大第二七五八號決議以及二戰歷史文件，並放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀。

國安人士指出，「兩岸互不隸屬」已是台灣社會最大共識，賴總統的談話內容，彰顯台灣捍衛和平、面向國際，自信展現民主台灣的主體性。同時也以「民主台灣」之姿喊話，與威權中國做出對比，彰顯「互不隸屬」概念；但更重要的是，藉由二戰終戰八十周年，傳遞戰爭沒有贏家，兩岸應該追求和平的核心精神。

賴總統昨演說重申「和平必須靠實力」，強調今年底將提出國防特別預算，加速打造「台灣之盾」。外界有聲音認為台灣之盾是「橫空出世」，但向來與我國軍事技術合作密切的美國，早有類似的整合性防空系統。

另方面，國防預算不單牽涉國安，也將帶動國防、軍工產業發展，進而擴大內需。賴總統認為，國防預算也可視為經濟預算，國防產業也是「護國群山」的一環；設立新階段國防發展目標，對外也能與國際友盟合作，拉出一條自由民主防線，展現台灣以實力維護和平的戰略自信。

國慶

延伸閱讀

台北101國慶「無人機＋煙火」雙重盛典震撼夜空 上萬名民眾共襄盛舉

賴總統國慶演說…陸學者倪永杰：談話有所克制 內心對抗本質不變

賴總統國慶談話 分析師點名「這幾檔概念股」：台股注意政策題材

賴總統二次國慶演說沒提「互不隸屬」 學者：縮減北京做文章空間

相關新聞

影／煙比火多！南投國慶焰火煙霧瀰漫成「星雲秀」 國道駕駛開霧燈

中華民國114年國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引超過27萬人湧入觀賞，場面盛大，不過空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場...

賴清德、韓國瑜、許淑華同台 「七彩水墨焰火」照亮中華民國114歲生日

中華民國114年國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引超過20萬名民眾湧入現場，賴清德總統、立法院長韓國瑜與南投縣長許淑...

萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

慶祝中華民國114年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊的演出獲得國內外貴賓喝采，其中，陸軍軍樂隊的少校...

朱立倫：民進黨把中華民國丟掉 國家不能交到華府、北京手上

昨天是國慶日，國民黨中央舉辦升旗典禮。國民黨主席朱立倫向賴清德總統喊話，今年是國際局勢巨變時刻，對於兩岸關係，「絕對不可...

國安人士：總統國慶演說 用和平尋兩岸交集

賴清德總統昨發表國慶演說，兩岸篇幅減少且未如過去重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬。國安人士表示，「兩岸互不隸屬」、「...

學者：賴清德疑受美壓力 國慶演說未提政治定位

賴清德總統昨國慶演說未提及兩岸互不隸屬，政大外交系教授黃奎博分析，這次演說幾乎沒提政治定位，應是受到美國一些壓力，畢竟美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。