新聞幕後／台灣之盾非橫空出世 美國早知情

在台美關稅談判即將揭曉、月底或明年初可能的「川習會」前夕，賴清德昨天的國慶演說備受美中台三方關注。賴總統今年國慶演說減少兩岸議題篇幅，並強調將加速打造「台灣之盾」防空系統，展現自我防衛決心，相關內容與論述，包括美國在內的友盟國家事先都知情也理解。

兩岸外交與國安論述向來是國慶文稿的重中之重，賴總統就任以來，多次重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，昨國慶演說卻隻字未提。取而代之的是，因應大陸今年「三個八十年」的統戰主軸，再次呼應我方與美方說法，呼籲中方停止扭曲聯大第二七五八號決議以及二戰歷史文件，並放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀。

國安人士指出，「兩岸互不隸屬」已是台灣社會最大共識，賴總統的談話內容，彰顯台灣捍衛和平、面向國際，自信展現民主台灣的主體性。同時也以「民主台灣」之姿喊話，與威權中國做出對比，彰顯「互不隸屬」概念；但更重要的是，藉由二戰終戰八十周年，傳遞戰爭沒有贏家，兩岸應該追求和平的核心精神。

賴總統昨演說重申「和平必須靠實力」，強調今年底將提出國防特別預算，加速打造「台灣之盾」。外界有聲音認為台灣之盾是「橫空出世」，但向來與我國軍事技術合作密切的美國，早有類似的整合性防空系統。

另方面，國防預算不單牽涉國安，也將帶動國防、軍工產業發展，進而擴大內需。賴總統認為，國防預算也可視為經濟預算，國防產業也是「護國群山」的一環；設立新階段國防發展目標，對外也能與國際友盟合作，拉出一條自由民主防線，展現台灣以實力維護和平的戰略自信。