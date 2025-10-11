新聞眼／T-Dome衛台？兩岸和平要政治解決

賴總統主張建立類似以色列鐵穹系統的台灣之盾（T-Dome），政府加強台灣軍事防衛能力，外人很難質疑其錯誤。可是兩岸問題不僅是軍事問題那麼單純，更大的背景是政治問題，民進黨政府刻意淡化政治問題的脈絡，片面凸顯強化軍事力量，無助於解決兩岸和平。

一九九○年代李登輝在總統任內都要制定國統綱領，成立陸委會、海基會，那部政治門檻極高的國統綱領，被許多國民黨人士私下譏諷為國家不統一綱領，但李登輝的這些政治措施，至少是認識到兩岸問題不能單單只是表面上的軍事實力問題，在政治方面要爭取兩岸溝通與互信，互信要靠政治解決，刀槍非互信的基礎。

美國一九七九年與北京關係正常化後，台灣念茲在茲的美國武器銷售，除了確保軍事防禦能力，更重要的是維繫雙方政治關係，一九九○年代的飛彈防禦系統是其一，現在提出的台灣之盾亦然，但即便是以色列的鐵穹，也不是全面的防禦，只能是區域防禦。

科技先進如美國，從一九八○年代失敗的星戰防禦系統，到一九九○年代的飛彈防禦系統，都不完全是全面防禦的概念，絕大多數是偏重境外阻擋來襲飛彈，但如何在維護面的安全下對各點的突破實施反擊，需要龐大運算能力分析威脅程度，個別進行攔截，概念類似美國海軍神盾系統，聽起來很簡單，實行起來卻不是那麼容易。

政府提出台灣之盾，需要美國提供技術合作，強化雙方政治關係，當大陸思考舊型戰機改裝為具有攻擊力的無人機，有去無回地攻擊對方，消耗對方防空彈藥，台灣之盾顯然無法對應這樣的問題。維護面的防禦，成本很高，亦不可能滴水不漏，以色列鐵穹已有前例，頂多是減少戰損。