國安人士：總統國慶演說 用和平尋兩岸交集

賴清德總統昨發表國慶演說，兩岸篇幅減少且未如過去重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬。國安人士表示，「兩岸互不隸屬」、「世界的台灣」已是台灣社會最大共識；民主台灣與威權中國之間的交集，應是共同追求和平。

賴總統國慶演說談及兩岸議題時表示，二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。

民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。

賴總統強調，期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第二七五八號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。