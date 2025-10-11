快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

國安人士：總統國慶演說 用和平尋兩岸交集

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

賴清德總統昨發表國慶演說，兩岸篇幅減少且未如過去重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬。國安人士表示，「兩岸互不隸屬」、「世界的台灣」已是台灣社會最大共識；民主台灣與威權中國之間的交集，應是共同追求和平。

賴總統國慶演說談及兩岸議題時表示，二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。

民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。

賴總統強調，期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第二七五八號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。

國慶 賴清德

延伸閱讀

賴清德雙十講話 陸國台辦：破壞台海和平穩定

賴總統國慶演說…陸學者倪永杰：談話有所克制 內心對抗本質不變

賴總統國慶談話 分析師點名「這幾檔概念股」：台股注意政策題材

賴總統二次國慶演說沒提「互不隸屬」 學者：縮減北京做文章空間

相關新聞

影／煙比火多！南投國慶焰火煙霧瀰漫成「星雲秀」 國道駕駛開霧燈

中華民國114年國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引超過27萬人湧入觀賞，場面盛大，不過空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場...

賴清德、韓國瑜、許淑華同台 「七彩水墨焰火」照亮中華民國114歲生日

中華民國114年國慶焰火今晚在南投市貓羅溪畔登場，吸引超過20萬名民眾湧入現場，賴清德總統、立法院長韓國瑜與南投縣長許淑...

萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

慶祝中華民國114年國慶大會今天在總統府前舉行，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊的演出獲得國內外貴賓喝采，其中，陸軍軍樂隊的少校...

朱立倫：民進黨把中華民國丟掉 國家不能交到華府、北京手上

昨天是國慶日，國民黨中央舉辦升旗典禮。國民黨主席朱立倫向賴清德總統喊話，今年是國際局勢巨變時刻，對於兩岸關係，「絕對不可...

國安人士：總統國慶演說 用和平尋兩岸交集

賴清德總統昨發表國慶演說，兩岸篇幅減少且未如過去重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬。國安人士表示，「兩岸互不隸屬」、「...

學者：賴清德疑受美壓力 國慶演說未提政治定位

賴清德總統昨國慶演說未提及兩岸互不隸屬，政大外交系教授黃奎博分析，這次演說幾乎沒提政治定位，應是受到美國一些壓力，畢竟美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。